GF Vip, Oriana discute con Daniele sbatte le ante e scoppia in lacrime (VIDEO)

Animi surriscaldati nella casa del GF Vip al termine della puntata del 6 febbraio con Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che hanno discusso nuovamente. La venezuelana ha iniziato a manifestare i primi segnali di nervosismo dopo l’ingresso dell’ex del veronese, Martina Nasoni.

Oriana Marzoli infuriata con Daniele Dal Moro al GF Vip dopo la puntata: ‘Non si fida e mi viene a cercare’

Al termine della diretta Daniele Dal Moro si è soffermato a lungo con la vincitrice del GF Nip 2019 con la quale ha anche parlato delle sue perplessità sulla sudamericana. Quest’ultima si è invece sfogata con Luca Onestini per alcune considerazioni ascoltate in trasmissione. La vippona ha iniziato a sbattere le ante dell’armadio ed evidenziare i suoi difetti caratteriali offendendolo ripetutamente in spagnolo.

“Dice che non si fida di me ma mi viene a cercare” – ha aggiunto un inviperita Oriana Marzoli che poi si è scontrata con l’ex tronista di Uomini e Donne mentre giocava a biliardo. Nella discussione si è inserito anche Antonino Spinalbese al quale la venezuelana ha rivolto il dito media.

Daniele Dal Moro replica a Oriana Marzoli: ‘Sei l’unica che mi piace in casa ma sei andata prima da Antonino’

Poi la discussione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si è trasferita in stanza con il 32enne che ha ribadito di non essere sicuro del suo interesse. “Fin da subito ti ho detto che eri l’unica persona che poteva interessarmi in questo contesto mentre tu sei andata prima da Antonino.

Per come sono fatto non mi sarei relazionato a più donne ed anche se ci fossero state tre ragazze che mi intrigavano sarei andato sempre da quella mi piaceva di più. Tu non sei venuta subito da me” – ha spiegato il veneto durante il confronto con la sudamericana che è scoppiata in lacrime. “Stai tranquillo, non mi parli più finché non finisce il reality” – ha poi sbottato la venezuelana, intenzionata a chiudere ogni rapporto con Dal Moro.