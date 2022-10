GF Vip, Pamela Prati realizza una crostata con dedica a Marco Bellavia: il commento dell’ex vippone

Nella casa del GF Vip Marco Bellavia ha subito empatizzato con Pamela Prati nei confronti della quale ha manifestato anche un interesse che aveva diviso i coinquilini. Nelle ultime ore la soubrette sarda ha manifestato il suo dispiacere per non aver compreso il disagio che stava vivendo il compagno di avventura e gli ha riservato dolci parole ed un gesto speciale.

Marco Bellavia e Pamela Prati, un feeling tra alti e bassi

Tra la show girl e il conduttore televisivo si era creato un bel feeling anche se lei aveva manifestato qualche riserva legata ad una conoscenza superficiale e, forse, condizionata da alcune dinamiche sviluppatesi nella casa più spiata dagli italiani. Durante la breve permanenza del 57enne non sono mancate discussioni con Pamela Prati che l’ha anche nominato spiazzando Alfonso Signorini che non si aspettava questa scelta da parte della vippona. In queste ore l’artista non ha nascosto il suo rammarico per non aver compreso lo stato d’animo di Bellavia e in confessionale gli ha dedicato un pensiero speciale.

Le dolci parole della show girl per il conduttore televisivo: ‘Voglio frequentarlo e chiedergli scusa’

“Sto male e sento tanto dolore per lui. Mi dispiace non averlo capito meglio e aiutato. Adesso capisco quando mi ha detto ‘tu Pam sei come me’. Marco voglio chiederti scusa. Quando esco da qui voglio frequentarlo e gli voglio chiedere personalmente scusa. Mi sono fatta anche condizionare. Avevano visto che c’era una cosa bella tra di noi. Sono stata anche gelosa di lui, perché le altre mi dicevano che le toccava. Mi sono detta ‘allora lui mi sta prendendo in giro’. Lui non è un libro che possono leggere tutti, si legge al rovescio“.

La crostata realizzata con Carolina Marconi, il ringraziamento di Bellavia su Stories

Nella serata di martedì 4 ottobre Pamela Prati ha preparato con Carolina Marconi una crostata adornata dalla scritta Marco e tanti cuoricini. Un gesto che Bellavia ha apprezzato condividendo in Stories il dolce con parole d’affetto per Pamela Prati: “Grazie mia unica amica gentile. Goodnight cherie“.