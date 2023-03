GF Vip, sondaggi 4° finalista ed eliminato semifinale: Tavassi rischia la beffa

La semifinale del GF Vip, in programma lunedì 27 marzo, decreterà il quarto finalista del reality show di Canale 5. Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà attendono di conoscere chi le raggiungerà nell’ultimo atto del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini.

Sondaggi finalista 44° puntata GF Vip: Nikita Pelizon favorita su Tavassi, eliminazione bis per Maestrelli

A poche ore dal penultimo atto il direttore del settimanale Chi ha radunato tutti i vipponi che hanno manifestato le proprie emozioni ad un passo dall’epilogo del Grande Fratelli Vip con Oriana Marzoli che non ha nascosto le sue ambizioni di vittoria.

La 44esima puntata decreterà sicuramente un nuovo finalista e decreterà di certo un’eliminazione. Quasi certamente ci sarà un televoto flash che porterà ad un’ulteriore esclusione del gioco. Il televoto relativo alla puntata del 27 marzo vede in lizza Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Alberto De Pisis e Luca Onestini .

Ipotesi televoto flash per una nuova eliminazione

Dai sondaggi di blog e pagine fan emerge che Nikita è la grande favorita su Tavassi per staccare il quarto biglietto per la finale del GF Vip mentre Andrea Maestrelli, tornato in casa grazie al biglietto di ritorno, viaggia verso l’eliminazione bis. Chi riuscirà a salvarsi probabilmente potrà tirare un sospiro di sollievo solo per pochi minuti visto che quasi certamente i telespettatori saranno chiamati nuovamente ad esprimersi. All’ultimo atto dovrebbero approdare 6 vipponi.