GF Vip, Wilma Goich accusa Oriana Marzoli: ‘Daniele è fuori per colpa sua, spero non vinca’

“É stata colpa di Oriana, ha iniziato a gridare ed ha fatto capire che quel gesto di Daniele Dal Moro fosse violento ma stavano scherzando”. Wilma Goich si è scagliata contro Oriana Marzoli nel corso della trasmissione Non succederà più, in onda su Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli.

Wilma Goich difende Daniele Dal Moro dopo la squalifica: ‘Stavano scherzando, lei ha iniziato a urlare’

La cantante ha puntato l’indice contro la venezuelana accusandola di aver esasperato una situazione scherzosa con le sue urla e con parole che sono state equivocate dagli autori del GF Vip che hanno prima rimproverato il veronese e poi gli hanno comunicato la squalifica definitiva.

“Sono rimasta malissimo per il provvedimento nei confronti di Daniele in quanto è una persona meravigliosa. Stavano scherzando come tra l’altro era capitato in altre occasioni. Voleva toglierle il trucco e le ha messo le mani in faccia così come ha fatto lei e non era la prima volta che facevano una cosa del genere.

Lo hanno estromesso perché lei ha detto che le faceva male e che doveva togliergli le mani dal collo” – ha spiegato Wilma Goich ribadendo che la sudamericana ha grosse responsabilità nella squalifica dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Daniele prova a togliere il trucco ad Oriana, il gesto è stato ritenuto violento dagli autori del GF Vip

‘Altre volte avevano giocato in quel modo, lei urla sempre’

“In un’altra circostanza lui le aveva messo la panna per toglierle il trucco e urlava come una pazza. Lei urla sempre, anche quando gioca a biliardo o sta in giardino”. L’artista si è soffermata anche sulla relazione sentimentale tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli manifestando perplessità per le diversità caratteriali.

“Tra di loro c’è sicuramente attrazione fisica ma lui vuole la sua privacy e le ha detto sempre che non voleva la storia nel reality a differenza sua. Potrebbero rimanere insieme fuori, non escludo niente ma lei deve cambiare molto. Poi consideriamo che lui vive a Verona e lei a Madrid e non credo che Daniele sia disposto ad allungare una relazione così a distanza, poi tutto può accadere”.

Wilma Goich scettica sulla relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Wilma Goich è convinta che Dal Moro era un sicuro finalista del GF Vip. “Poteva anche vincere. Ritengo ingiusta la squalifica, penso ci sia dell’altro e lui mi ha detto che sta aspettando la fine del contratto per dire la sua a riguardo” – ha aggiunto precisando che non vorrebbe Oriana vincitrice del reality show di Canale 5.