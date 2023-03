GF Vip, Tavassi fa infuriare i fan di Antonella: ‘La parte più divertente è la carriola di insulti’, chiesta squalifica

La settima edizione del GF Vip sarà ricordata come la più controversa e contestata della storia del reality. Nelle ultime ore Edoardo Tavassi è finito nel mirino del web per alcune esternazioni nei confronti di Antonella Fiordelisi dopo che i fan della salernitana e di Oriana Marzoli hanno gridato dall’esterno della casa più spiata dagli italiani.

Edoardo Tavassi prende di mira Antonella Fiordelisi dopo le grida dei fan dall’esterno della casa

Il videomaker e la venezuelana si sono trovati in giardino per commentare quanto accaduto ed hanno iniziato a prendere in giro l’influencer. “Ha detto grazie cucciole perché pensava che era per lei” – ha affermato la venezuelana con Tavassi che ha aggiunto che la parte più divertente era un’altra. “Come direbbe il nostro amico… ci sono una carriola di insulti”.

I fan di Antonella Fiordelisi hanno puntato l’indice contro il romano condividendo un video su quanto accaduto all’esterno. “C’erano le fan sia di Antonella che di Oriana e nessuna di loro ha offeso”.

Tav:“la parte divertente non è quella,ma è la carriola di insulti”

Micol:“Dobbiamo stare lontani dalla negatività (Anto)”

Schernire una ragazza senza motivo,mai viste persone così prive di empatia. Non basta l’ammonizione,#FUORITAVASSI #donnalisi #gfvip

In topic trend l’hashtag ‘fuori Tavassi’, i fan rispondono pubblicando un video: ‘Nessun insulto’

Su Twitter è finito rapidamente in topic trend l’hashtag #fuoriTavassi evidenziando che l’ex naufrago è già stato ammonito da Alfonso Signorini e richiamato per la vicenda dei microfoni. C’è chi ha evidenziato che Ginevra Lamborghini è stata squalificata senza preavviso per il caso Marco Bellavia.

Probabilmente l’accaduto sarà trattato nel corso della puntata del 20 marzo del GF Vip ma sembra improbabile che siano presi provvedimenti nei confronti di Edoardo Tavassi che nelle ultime ore ha avuto un confronto con Antonella Fiordelisi.