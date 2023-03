GF Vip, sondaggi eliminato puntata 9 marzo: Davide Donadei a rischio ma può giocarsi il jolly

La quarantesima puntata del GF Vip potrebbe segnare la fine dell’avventura nel reality per uno dei vipponi. Dopo il pass per la finale del reality, in programma il 3 aprile, conquistato da Oriana Marzoli, i telespettatori sono chiamati a votare il concorrente da salvare.

Eliminato 40ª puntata GF Vip, i sondaggi bocciano Davide Donadei

In nomination sono finiti Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Chi sarà l’eliminato della puntata del 9 marzo del GF Vip? Anche in quest’occasione siti specializzati e pagine fan hanno lanciato sondaggi sul possibile esito del televoto che danno quasi tutti lo stesso esito.

A rischio eliminazione c’è Davide Donadei che è stato il meno votato per l’accesso alla finale. In puntata l’ex tronista di Uomini e Donne era convinto di essere “amato” ma in realtà le percentuali lo avrebbero condannato. I sondaggi in vista della 40esima non si discostano da quelli maturati nell’ultima puntata con il leccese che sembra destinato ad aggrapparsi al biglietto di ritorno per proseguire la sua avventura al GF Vip.

L’ex tronista e Milena Miconi hanno ancora la possibilità di rientrare in gioco con il biglietto di ritorno

Tra le meno apprezzate, secondo i sondaggi, c’è anche Milena Miconi che come Donadei potrebbe giocarsi la carta del biglietto di ritorno. Chance che al momento ha anche Andrea Maestrelli che, però, non è in nomination. Non resta che attendere la puntata del 9 marzo del GF Vip per scoprire se maturerà una nuova eliminazione oppure se l’eliminato riuscirà a salvarsi grazie al jolly ancora a disposizione.