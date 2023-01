GF Vip, Antonino Spinalbese dà la caccia ai topi con una scopa, Andrea: ‘Grossi come pantegane’

“Ad un certo punto sono comparsi due topi, il più piccolo è sparito subito mentre il più grande mi ha tenuto compagnia a lungo”. Tre anni fa Patrizia De Blanck raccontò della presenza dei ratti nella casa del GF Vip. Inquilini che sembra trovarsi a loro agio nella casa più spiata dagli italiani.

I topi tornano nella casa del GF Vip, Antonino Spinalbese prende la scopa e avverte gli autori

Antonino Spinalbese era in cucina con Andrea Maestrelli quando ha visto qualcosa muoversi. Entrambi hanno poi sentito dei rumori dai pannelli sul soffitto con l’hair stylist che ha iniziato a battere con la scopa. Subito dopo ha chiamato in causa gli autori del reality show di Canale 5: “Guardate che ci sono i topi“.

La presenza degli indesiderati ospiti ha provocato un certo disagio per l’ex calciatore che, a differenza del compagno, ha preferito restare a ‘distanza di sicurezza’. “Oddio sono proprio loro, sono grossi come pantegane. Non gli rompere le scatole… Non è che sfondano qualcosa e poi entrano dappertutto” – ha affermato Andrea, preoccupato dalla possibile invasione di ratti ricordando che in una passata edizione un concorrente aveva messo il piede su un topo al risveglio.

I timori di Andrea Maestrelli: ‘Non gli rompere le scatole, non è che entrano dappertutto’

“Fratello ho proprio paura in questo momento. Poi dobbiamo scappare alle due di notte” – ha aggiunto Maestrelli mentre Antonino Spinalbese ha spiegato che nella casa c’ero lo spazio per fare delle tane. “É già tanto che non ce li ritroviamo in camera da letto, potrebbero uscire mentre cuciniamo”. Anche l’anno scorso Jessica Selassiè notò la presenza di un topo mentre conversava con le sorelle e Ainett Stephens.