Gianni Ippoliti preso a pugni durante una discussione per un parcheggio a Roma

Il conduttore televisivo Gianni Ippoliti è stato aggredito nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre in via de’ Prefetti, al centro di Roma. Secondo una prima ricostruzione sarebbe accaduto poco dopo la mezzanotte durante una discussione per un parcheggio.

Gianni Ippoliti è caduto a terra ma è riuscito ad annotare il numero di targa: caccia al proprietario di un furgone

Il conduttore ha visto un furgone bianco ad avvicinarsi lui. Dopo un breve scambio di battute una persona ha aggredito il 74enne colpendolo con pugni al volto. Gianni Ippoliti è finito prima su un’auto e poi sull’asfalto ma nonostante il colpo ricevuto è riuscito ad annotare la targa del furgone ed a contattare i soccorsi. Il conduttore televisivo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito in codice giallo.

Dopo gli accertamenti è stato dimesso in quanto le ferite non sono risultate particolarmente gravi. Sulla vicenda indaga la polizia che sta analizzando le telecamere di sorveglianza della zona dell’aggressione per rintracciare il proprietario del furgone bianco. “Non mi sarei mai aspettato una reazione del genere – ha riferito Ippoliti agli amici.