Pupo e Tony Effe, l’aneddoto della cena da Alessandro Borghese: quanto pagarono e il retroscena

Pupo e Tony Effe hanno condiviso una cena indimenticabile, e con loro c’erano anche altre personaggi noti come Fabio Rovazzi, Giuseppe Cruciani e l’intera Dark Polo Gang al gran completo. All’epoca Tony Effe era ancora membro del gruppo e non aveva raggiunto la notorietà di oggi. Fu proprio il cantautore toscano a saldare il conto di quella serata

A raccontare l’aneddoto è stato lo stesso Pupo al Quotidiano Nazionale nel commentare l’esclusione del rapper dal concerto di Capodanno di Roma al Circo Massimo. “Li portai tutti a mangiare il tartufo da Alessandro Borghese. Eravamo in undici, e tra i commensali c’erano anche Giuseppe Cruciani e Fabio Rovazzi. Alla fine della serata, Borghese mi presentò un conto di cinquemilacinquecento euro. Nulla di scandaloso, considerando il consumo industriale champagne e tartufo”.

Pupo ha poi ricordato il saluto di Tony Effe al termine della serata: “Mi disse: ‘Sei davvero un grande. Appena diventerò famoso e farò i soldi, ricambierò volentieri l’invito.’” Concludendo con ironia, Pupo ha aggiunto: “Eccoci, Tony: il momento è arrivato. Aspettiamo che il Festival finisca e poi ci organizziamo per un’altra cena a base di tartufo e champagne. Festeggeremo il tuo successo

Il conto da 5500 euro, i dissapori per lo sconto e la promessa di Tony Effe

Facendo un rapido calcolo, il conto da 5500 euro diviso per 11 commensali equivale a circa 500 euro a testa, una cifra che trova una certa logica se si dovrà tartufo, champagne e la qualità del ristorante di Alessandro Borghese. Tuttavia, nonostante l’esclusività della serata, sembra che non tutto sia filato liscio. Secondo quanto riportato da FanPage pare che Pupo si sia offeso per l’esiguo sconto fatto da Borghese rispetto a quanto speso (il “10%”). “Non si sono parlati per mesi”.