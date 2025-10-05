Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Gianni Sperti racconta il momento buio a Verissimo, Toffanin: ‘Come hai saputo che eri cornuto?’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 5 Ott, 2025 - ore: 23:36 #Gianni Sperti, #Silvia Toffanin, #Verissimo
Gianni SpertiGianni Sperti

La confessione più intima dell’opinionista

Ospite di Verissimo, Gianni Sperti si è raccontato senza filtri a Silvia Toffanin. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato della fine di una relazione recente, delle sue fragilità e del percorso di rinascita dopo un periodo difficile, segnato anche da momenti di dipendenza e dolore personale.

“Mi sono innamorato dopo dieci anni da single – ha raccontato – ma le mie insicurezze hanno rovinato tutto. Quando la relazione è finita, mi sono sentito perso, svuotato. Gli amici e il mio analista mi hanno aiutato a risalire”.

“Ho toccato il fondo, ma mi sono salvato”

Nel corso dell’intervista, Sperti ha rivelato di aver attraversato un periodo molto buio dopo la separazione da Paola Barale, nei primi anni Duemila.
“Ho toccato il fondo – ha detto –. A 29 anni mi sono ritrovato in giri sbagliati, ho bevuto troppo, ho fatto uso di sostanze. È durato poco, ma abbastanza per capire che quella non era la mia vita. Non mi piacevo più, e quello è stato il punto di svolta”.

Il tradimento e la domanda scomoda

Silvia Toffanin, con la sua consueta ironia, ha affrontato anche il tema del tradimento. “Come hai saputo che eri cornuto?”, gli ha chiesto. Sperti ha sorriso, poi ha raccontato:
“L’ho capito dai giornali. Sapevo che era in viaggio con amici, ma quando ho visto le foto ho capito tutto. Ci sono rimasto malissimo, ma oggi è acqua passata”.

L’opinionista ha confermato così, indirettamente, le dichiarazioni di Raz Degan a Belve, secondo cui la sua relazione con Paola Barale sarebbe iniziata quando lei era ancora sposata con lui.

La rinascita e la serenità ritrovata

Oggi Gianni Sperti guarda avanti, con equilibrio e consapevolezza. “Non mi piacevo più, ma mi sono ricostruito passo dopo passo. Ora sono sereno e mi sento grato per aver superato quella fase. La vita può sempre ricominciare”.

Un racconto sincero e intenso, che ha emozionato il pubblico di Verissimo e mostrato un lato autentico e umano di uno dei volti più amati della TV italiana.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: dalla crisi ai progetti di nozze: ‘Sogniamo un figlio’

Ott 5, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Stefano De Martino gira la Ruota: ‘Anche io la guardo, la concorrenza mi accende’

Ott 5, 2025 Redazione
Gossip e TV

‘Ti darei un cazzotto’: l’amica di Nancy Brilli esplode contro Selvaggia Lucarelli per la frase sul lutto del cane

Ott 5, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Gianni Sperti racconta il momento buio a Verissimo, Toffanin: ‘Come hai saputo che eri cornuto?’

Attualità

Giovanna Trovò derubata mentre si riposa su una panchina, muore di paura a 79 anni: choc a Conselve

Gossip e TV

Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: dalla crisi ai progetti di nozze: ‘Sogniamo un figlio’

Gossip e TV

Stefano De Martino gira la Ruota: ‘Anche io la guardo, la concorrenza mi accende’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.