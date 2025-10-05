Gianni Sperti racconta il momento buio a Verissimo, Toffanin: ‘Come hai saputo che eri cornuto?’

Gianni Sperti

La confessione più intima dell’opinionista

Ospite di Verissimo, Gianni Sperti si è raccontato senza filtri a Silvia Toffanin. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato della fine di una relazione recente, delle sue fragilità e del percorso di rinascita dopo un periodo difficile, segnato anche da momenti di dipendenza e dolore personale.

“Mi sono innamorato dopo dieci anni da single – ha raccontato – ma le mie insicurezze hanno rovinato tutto. Quando la relazione è finita, mi sono sentito perso, svuotato. Gli amici e il mio analista mi hanno aiutato a risalire”.

“Ho toccato il fondo, ma mi sono salvato”

Nel corso dell’intervista, Sperti ha rivelato di aver attraversato un periodo molto buio dopo la separazione da Paola Barale, nei primi anni Duemila.

“Ho toccato il fondo – ha detto –. A 29 anni mi sono ritrovato in giri sbagliati, ho bevuto troppo, ho fatto uso di sostanze. È durato poco, ma abbastanza per capire che quella non era la mia vita. Non mi piacevo più, e quello è stato il punto di svolta”.

Il tradimento e la domanda scomoda

Silvia Toffanin, con la sua consueta ironia, ha affrontato anche il tema del tradimento. “Come hai saputo che eri cornuto?”, gli ha chiesto. Sperti ha sorriso, poi ha raccontato:

“L’ho capito dai giornali. Sapevo che era in viaggio con amici, ma quando ho visto le foto ho capito tutto. Ci sono rimasto malissimo, ma oggi è acqua passata”.

L’opinionista ha confermato così, indirettamente, le dichiarazioni di Raz Degan a Belve, secondo cui la sua relazione con Paola Barale sarebbe iniziata quando lei era ancora sposata con lui.

La rinascita e la serenità ritrovata

Oggi Gianni Sperti guarda avanti, con equilibrio e consapevolezza. “Non mi piacevo più, ma mi sono ricostruito passo dopo passo. Ora sono sereno e mi sento grato per aver superato quella fase. La vita può sempre ricominciare”.

Un racconto sincero e intenso, che ha emozionato il pubblico di Verissimo e mostrato un lato autentico e umano di uno dei volti più amati della TV italiana.