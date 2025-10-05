Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: dalla crisi ai progetti di nozze: ‘Sogniamo un figlio’

Helena Prestes e Javier Martinez

L’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez è più forte che mai. Ospiti del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, i due ex protagonisti del Grande Fratello hanno raccontato la loro relazione, nata quasi in punta di piedi all’interno della Casa e oggi diventata una storia solida e matura. Dopo l’uscita dal reality, infatti, hanno scelto di andare a vivere insieme a Terni, dove hanno iniziato una nuova vita lontano dai riflettori.

Convivenza e nuovi progetti

Da otto mesi Helena e Javier sono inseparabili.

Nonostante le voci di crisi che per un periodo hanno fatto il giro del web, la coppia ha smentito con fermezza ogni rumor, confermando che il loro legame è più forte che mai:

“Sì, assolutamente — ha detto Javier — il sogno nel cassetto di entrambi è formare una famiglia. Il primo passo è la convivenza. Non voglio metterci troppo tempo, non voglio essere un Peter Pan: voglio essere un uomo maturo”.

Helena, con il sorriso, ha aggiunto:

“Lui mi dice sempre che non dobbiamo aspettare molto… e ha ragione. Stiamo costruendo qualcosa di vero”.

La modella brasiliana ha spiegato che a Terni si sente “a casa”, pur dovendo spesso spostarsi per lavoro:

“È una città più piccola, ma c’è tutto quello che mi serve”.

La crisi superata e il valore del perdono

Durante l’intervista, la coppia ha affrontato anche il momento difficile vissuto nei mesi scorsi, quando si era parlato di un presunto allontanamento.

Helena ha ammesso:

“Pensavo di non poter dire certe cose a Javi, temendo la sua gelosia. Ho visto il mio ex per chiarire alcune cose rimaste in sospeso. Ci siamo parlati, ma nulla di più”.

Con grande maturità, Javier ha risposto:

“Me ne sono fatto una ragione. Ho scoperto un Javier che sa perdonare. Mi faccio i complimenti da solo, perché non pensavo di esserne capace. Ma ho capito che l’amore deve vincere su tutto”.

Famiglia, radici e sogni comuni

La coppia ha parlato anche delle rispettive famiglie.

Javier ha ricordato con affetto il padre e i fratelli, che lo hanno sostenuto nei momenti difficili dopo la perdita della madre:

“A volte non tutti i mali vengono per nuocere. Mio padre e i miei fratelli mi hanno insegnato a non fare vittimismo”.

Helena, invece, ha raccontato di avere un rapporto complicato con la sua famiglia, ma di aver trovato nella famiglia di Javier un punto di riferimento:

“È una famiglia unita, fatta d’amore. Ogni volta che li vedo dico ‘wow’”.

Futuro insieme

Oggi, Helena e Javier parlano con serenità di matrimonio e figli — anche se non ci sono annunci imminenti.

“Ci piacerebbe un bebè, parliamo già di nomi”, ha confessato Javier con un sorriso.

A chiudere l’intervista, una tenerissima dichiarazione di Helena:

“Mi sento protetta, accolta. È il mio porto sicuro. Ti amo tanto, sei un uomo stupendo”.

Curiosità

Fuori dallo studio televisivo, Javier Martinez è tornato anche alla sua grande passione: la pallavolo.

Da questa stagione, infatti, giocherà con il Terni Volley Academy nel campionato di Serie A3 maschile.