Coma_Cose, cuoricini spezzati e relazione finita: ‘Non eravamo più una coppia, solo un duo sul palco’

I Coma Cose si sono lasciati

Fausto Lama e California, la fine di un amore (e di un progetto)

Dopo mesi di indiscrezioni e voci di crisi, Fausto Lama e California, coppia nella vita e nel duo musicale Coma_Cose, hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore e del loro percorso artistico condiviso.

La notizia è arrivata con un post sui social e un video simbolico che li mostra mentre intraprendono due strade diverse.

“È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi — scrivono —. Abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti gli impegni presi. La sinergia lavorativa ha finito per cannibalizzare la vita privata, che si è spenta piano piano. Eravamo ormai solo una coppia sul palco”.

Dal palco di Sanremo al silenzio social

Solo un anno fa, Fausto e Francesca — veri nomi dei due artisti — si erano sposati dopo aver annunciato la proposta di matrimonio sul palco del Festival di Sanremo 2023, dove avevano portato il brano L’Addio.

Quel pezzo raccontava una crisi superata, e il ritornello recitava proprio: “L’addio non è una possibilità”.

Oggi, invece, quelle parole suonano come un epilogo dolceamaro.

Il sospetto di una rottura si era già affacciato la scorsa estate, dopo alcune foto che ritraevano California con un altro uomo e la loro assenza improvvisa al concerto di Francesca Michielin, dove erano attesi come ospiti.

“È tempo di camminare da soli”

Nel messaggio pubblicato online, i Coma_Cose hanno espresso riconoscenza verso i fan e verso chi ha accompagnato il loro percorso decennale.

“Sono stati dieci anni strepitosi, un sogno a occhi aperti. Ringraziamo chi ci ha sostenuto e chi ha condiviso la nostra musica. L’amore si trasforma, e anche il nostro lo ha fatto. Non c’è rancore: ci impegneremo a non perderci di vista”.

E infine, un saluto che sa di commiato ma anche di speranza:

“Ora è tempo di camminare da soli, con la malinconia di chi si lascia ma con la consapevolezza di un mondo nuovo davanti. Grazie, è stato bellissimo”.

Dieci anni di musica e amore

Il duo, nato artisticamente a Milano nel 2013, ha saputo unire pop, rap e cantautorato urbano diventando una delle realtà più apprezzate della scena italiana.

Da Post Concerto a Fiamme negli occhi, passando per L’Addio, i Coma_Cose hanno raccontato con sincerità l’amore moderno.