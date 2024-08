Gigione salta mentre canta Trapanarella, trave cede e finisce sotto il palco: come sta, il video

É diventato virale con numerosissime visualizzazioni il video dell’incredibile incidente di cui è rimasto vittima Gigione, cantante originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, durante uno dei suoi concerti.

Gigione è sprofondato sotto il palco mentre si esibiva a Baia Felice di Cellole

Mentre saltava sul palco di Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta, ha ceduto una trave di legno e Gigione è sprofondato di sotto. L’artista stava cantando Trapanarella, uno dei suoi brani più celebri. Spavento per i fan, apprensione nel suo entourage ma alla fine per il cantante, 79 anni, danni molto limitati.

Tanto è vero che in un video sulla sua pagina Facebook rassicura tutti: “Eccomi qua. Dopo la caduta libero il mio spettacolo è continuato alla grande. Ci siamo divertiti tutti quanti. Vi aspetto il 22 agosto, sempre alla grande, ad Atrani, in provincia di Salerno. Vi mando un bacio e vi voglio bene”. A Fanpage ha riferito che la caduta non gli ha provocato particolari problemi. “Ho ripreso per un’altra mezz’oretta, ma poteva andarmi decisamente peggio’.

L’artista ha portato a termine il concerto: ‘Poteva andare decisamente peggio’

Gigione è il nome d’arte del 79enne Luigi Ciavarola. É uno dei volti più noti della musica falk partenopea. Ai suoi concerti in piazza assistono ogni giorno migliaia di fan in Campania ma anche nel resto dell’Italia. La campagnola e Te si mangiata ‘sta banana tra i suoi successi. Si esibisce con il figlio, Jò Donatello, dalla metà degli anni.