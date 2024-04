Arisa a Sessa Arunca, fan accusa malore: l’artista interrompe il concerto e chiama i soccorsi (VIDEO)

Si è trasformata per una sera in crocerossina stoppando immediatamente il concerto e chiedendo l’intervento immediato di un’ambulanza. Arisa è in questi giorni in tour e il 2 aprile è salita sul palco di Sessa Arunca, in provincia di Caserta, dopo essersi esibita a Terrasini.

Attimi di paura durante il concerto di Arisa a Sessa Arunca

Durante la performance nel casertano l’artista lucana ha notato che qualcosa non andava. In particolare una fan di Arisa ha accusato un malore. “C’è qualcuno che si sente male ragazzi. L’ambulanza, chiamate l’ambulanza. Che succede ragazzi? Madonna mia ragazzi però non mi fate queste cose” – ha affermato l’artista che poi è scesa dal palco per sincerarsi della situazione e controllare se la ragazza fosse stata soccorsa. Dopo l’iniziale spavento sembra che la giovane si sia prontamente ripresa.

L’artista ha immediatamente chiesto l’intervento dell’ambulanza ed è scesa dal palco per verificare le condizioni della fan

Il momento della richiesta di intervento di Arisa durante il concerto di Sessa Arunca è stato filmato da alcuni dei fan presenti al concerto ed ha fatto il giro del web con unanimi commenti di apprezzamento per il giudice di The Voice che tornerà protagonista del talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, in occasione della puntata finale del 5 aprile.