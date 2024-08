Giornata mondiale del cane 26 agosto: la passione dei vip e i quattro zampe influencer

Il 26 agosto si celebra l’International Dog Day, la Giornata mondiale del cane e quello tra l’uomo e il suo ‘amico più fedele’ è un amore che dura da sempre. “La fedeltà di un cane ci insegna che l’amicizia può durare per sempre”, si dice nel film tratto da una storia vera ‘Hachiko – Il tuo migliore amico’ con Richard Gere. E lo sanno bene anche molti volti dello ‘star-system’ italiano, a partire da Michelle Hunziker con Lilly e Leone, Simona Ventura con Hugo e Antonella Clerici con Simba ed Argo.

Da Simona Ventura a Domenico Dolce, vip stregati dagli amici a quattro zampe

L’amore per ‘Fido’ è entrato anche nelle case di Alessia Marcuzzi con Brownie, di Federica Pellegrini con Vanessa, Cesare, Rocky e Bianca, di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser con Ercole ed Aspirina e Filippa Largerback con Whisky. Tra le ‘persone molto importanti’ c’è anche chi adotta i cani meno fortunati, come Tiziano Ferro. Il cantante di ‘Sere nere’ e ‘Rosso relativo’ ha accolto nella sua casa Johnny, chiamato anche ‘Gianni’, dopo la morte dei suoi amatissimi Jake e Beau.

Anche la collega Gianna Nannini ha due cani. Nella vita della cantante di ‘Sei nell’anima’ ci sono Cookie e Jolly. Lila e Marlon, invece, sono quelli di Laura Pausini e Rosa Blu di Blanco. Dallo spettacolo alla moda. Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, spesso condivide con i suoi follower scatti di Luce e Pina. Cani ‘da passerella’ anche quelli di Valentino Garavani, Pierpaolo Piccioli e Domenico Dolce, che con la casa di moda ‘Dolce & Gabbana’ ha realizzato un profumo per cani che porta il nome del suo ‘fedelissimo’ Fefè.

Il cane Chico star del web

Tra gli ‘amici’ a quattrozampe ‘vip’ c’è anche Chico, su Instagram conta oltre 800mila follower. Star del web a pieno titolo, il seguitissimo Maltipoo ha pubblicato il suo primo libro, dal titolo ‘Ciao, io sono Chico’. Famosi grazie al web anche i cani di Chiara Ferragni, Paloma e Matilda (morta nel 2023), e quello di Fedez che si chiama Silvio. Della famiglia Ferragni fanno parte anche Pablo, il cane di Valentina Ferragni, e Gabriella, quello di Francesca Ferragni e di suo marito Riccardo Nicoletti. Ultimi ma non ultimi, Gnomo e Nadine dell’influencer Paola Turani.

Guillermo Mariotto: ‘Bimba mi è apparsa in sogno e non ci siamo più separati’

“Bimba mi è apparsa in sogno. Da quel momento l’ho cercata e siamo diventati inseparabili. Elegante, affettuoso, socievole, testarda come il padrone, sa essere docile e amorevole. Rappresenta l’amicizia sincera, leale, senza condizione e senza doppio fine a parte lo spezzatino di vitello L’ho conquistata con il cibo e da quel momento non ci siamo più lasciati”. É quanto ha raccontato all’Adnkronos lo stilista Guillermo Mariotto, tra gli storici giurati di ‘Ballando con le Stelle’, a proposito del suo cane ‘Bimba’, nobile ascendenza tedesca, razza Weimaraner, in occasione dell”International Dog Day, la Giornata mondiale del cane che si celebra il 26 agosto.