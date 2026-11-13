Chi è il vincitore di The Voice Senior 2026: Giovanni Scribano trionfa con il 48,13%, la musica dopo la malattia

Giovanni Scribano dopo il trionfo

Il cantante di Monastier di Treviso conquista la settima edizione del talent di Rai 1, è la prima vittoria per un concorrente della squadra di Arisa

Giovanni Scribano è il vincitore di The Voice Senior 2026. Il cantante veneto ha conquistato la settima edizione del programma condotto da Antonella Clerici, trasmesso venerdì 13 novembre su Rai 1, ottenendo il 48,13% delle preferenze del pubblico. Una vittoria netta, arrivata al termine di una finalissima nella quale ha confermato le qualità vocali che avevano convinto i coach fin dalle prime esibizioni.

Il vincitore avrà la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia, l’etichetta discografica partner del programma. Il successo ha anche un significato particolare per Arisa: è la prima volta che un concorrente della sua squadra conquista The Voice Senior. Alle spalle di Scribano si è classificata Cristina Orsi, seconda con il 20,21% dei voti. Terzo e quarto posto sono andati rispettivamente ad Anna Cuomo e Sabrina Brodosi.

Per il sessantenne di Monastier di Treviso, musicista e cantante di professione, il trionfo in finale a The Voice Senior rappresenta il coronamento di un percorso artistico cominciato quando era ancora giovanissimo e proseguito tra concerti, collaborazioni e tournée internazionali. Una storia nella quale la musica ha avuto un ruolo decisivo anche nei momenti più difficili, compreso il periodo segnato da una malattia che lo aveva costretto ad allontanarsi dal palco.

Chi è Giovanni Scribano, il vincitore di The Voice Senior 2026

Originario di Monastier di Treviso, 60 anni, Scribano ha dedicato gran parte della sua vita alla musica. La passione è nata quando aveva appena 12 anni: fu uno zio a regalargli una chitarra, dando inizio a un percorso che lo avrebbe portato a trasformare quello che era un interesse giovanile nella sua professione.

Ancora giovanissimo entrò nell’Orchestra Popolare Veneta, dove suonava il basso. A 17 anni iniziò invece a lavorare come cantante, musicista e polistrumentista, costruendo una carriera che lo ha portato a esibirsi su numerosi palcoscenici in Italia e all’estero.

Nel corso degli anni ha lavorato anche come turnista al fianco di artisti conosciuti come Little Tony, Alan King, Fabio Concato e Dino, oltre ad aver collaborato con Ferradini e Mal. Parallelamente ha sviluppato un percorso personale da autore e compositore, senza abbandonare il pianoforte e il canto.

Il suo curriculum comprende migliaia di concerti e importanti esperienze internazionali. Tra queste figurano un tour all’Arena di Verona, davanti a circa 10mila spettatori, le esibizioni al Palavela di Torino e le tournée con lo spettacolo Romeo and Juliet on Ice, che lo hanno portato anche in Russia. Ha preso parte inoltre a produzioni come The Magic of Sanremo, con appuntamenti in diversi Paesi, tra cui Israele, Lettonia, Bulgaria e Azerbaigian.

Un’attività intensa, che lo ha visto esibirsi anche in luoghi prestigiosi come gli hotel Danieli e Cipriani di Venezia e assumere il ruolo di direttore artistico e voce solista dello spettacolo musicale Avanspettacolo. Negli ultimi anni si è fatto conoscere anche attraverso le cene cantate e le esibizioni piano e voce, mantenendo vivo il rapporto con il pubblico.

La malattia e il ritorno sul palco: la musica come forza

Dietro la carriera di Scribano c’è anche un periodo particolarmente difficile. Qualche anno fa una malattia lo ha costretto a fermarsi e ad allontanarsi temporaneamente dall’attività musicale. Un’esperienza che ha segnato la sua vita, ma dalla quale è riuscito a uscire, ritrovando nella musica una ragione per ripartire.

La partecipazione a The Voice Senior ha rappresentato un nuovo capitolo di questa storia. Alle Blind Auditions aveva scelto Più su di Renato Zero, conquistando l’attenzione di Arisa, Clementino e Rocco Hunt, che si erano girati durante la sua esibizione. Alla fine aveva scelto di far parte del team dell’artista lucana.

Il percorso si è concluso nel modo più bello: con il pubblico dalla sua parte e una vittoria che premia non soltanto la sua vocalità, ma anche una lunga esperienza professionale. A 60 anni Giovanni Scribano ha così aggiunto un nuovo traguardo a una carriera già ricca di palcoscenici e incontri, dimostrando che la musica può offrire nuove occasioni anche dopo le battute d’arresto più difficili.

La settima edizione del talent di Rai 1 si chiude dunque con il successo di un artista che ha fatto della musica il proprio mestiere e la propria passione, portando per la prima volta il team di Arisa alla vittoria.