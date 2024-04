Giulia De Lellis ha ritrovato l’amore dopo gli avvistamenti con l’ex: la sorella è famosa

Alcuni giorni fa era stato diffuso un video che ritraeva insieme Giulia De Lellis e Andrea Damante. Immagini che avevano infiammato i Damellis che avevano pensato ad un ritorno di fiamma. In molti avevano pensato ad un vecchio video e chi, invece, ad un discorso di hype.

Giulia De Lellis fidanzata con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice: l’indiscrezione di Alessandro Rosica

A sgomberare il campo da qualsiasi ipotesi l’indiscrezione di Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha riferito via Instagram che l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore ma non con Andrea Damante come speravano i fan della coppia. Dopo la fine della relazione con Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis si è legata sentimentalmente a Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice ed ex allieva di Amici Diana Del Bufalo.

La 28enne ha già fatto la conoscenza della famiglia di lui. Sembra che i due si frequentassero da mesi. Inizialmente sembrava una semplice amicizia ma con il passare dei giorni il feeling tra loro si è fatto sempre più intenso fino a comprendere che stava nascendo un sentimento importante. La coppia ha rotto gli indugi con il fidanzamento ufficiale.