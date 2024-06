Giulia De Lellis, la lunga notte napoletana con Tony Effe dopo l’addio a Giano Del Bufalo

Sembrava aver trovato un nuovo equilibrio con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice e conduttrice Diana, dopo la fine della relazione con Carlo Gussalli Beretta. A tempo di record Giulia De Lellis si è messa alle spalle anche questa love story ed avrebbe iniziato una nuova frequentazione.

L’influencer paparazzata dal settimanale Chi con Tony Effe a Napoli

Pochi giorni fa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è recata a Napoli per assistere al concerto di Geolier. Al San Paolo Maradona l’influencer non era da sola. Il settimanale Chi (in edicola mercoledì 26 giugno) l’ha immortalata con Tony Effe, uno dei rapper più amati dai giovanissimi e non solo. Per il periodico diretto da Alfonso Signorini i due non si sarebbero limitati ad assistere al concerto dell’artista napoletano, 2° classificato a Sanremo 2024.

“Hanno trascorso una lunga notte calda nella città partenopea che è proseguito in giro per il centro storico fino all’alba”. Chi li ha incrociati sarebbe rimasto colpito dalle grande complicità mostrata. Dopo il concerto di domenica 23 giugno, l’influencer e il rapper hanno cenato al ristorante Cicciotto a Marechiaro. “Tra loro la sintonia era evidente”.

Prima il concerto di Geolier, poi tra i vicoli del centro storico fino a notte fonda

Hanno lasciato il locale insieme intorno alle 2:00 del mattino con alcuni fan che si sono avvicinati a Tony Effe per chiedere un autografo. Qualche anno fa Giulia De Lellis aveva pubblicato una Stories in cui dichiarava la sua passione artistica (forse chimica per dirla alla Alex Belli) per il cantante. Chissà che ora l’ex gieffina non diventi la nuova musa ispiratrice del rapper che ha sta sbancando con Gaia con la sua nuova hit Sesso e Samba.