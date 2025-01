Giulia De Lellis regala una borsa da 21mila euro a Tony Effe, il commento di Tina Cipollari infiamma il web

Un regalo di Natale di lusso per Tony Effe: l’influencer Giulia De Lellis ha scelto di stupire il rapper con una borsa Hermès iconica, dal valore di circa 21mila euro. Il prezioso dono è stato personalizzato con una targhetta che reca inciso il nome “Tony”, con una particolarità romantica: la “o” è stata sostituita

Il valore del dono? Circa 21mila euro, una cifra che ha inevitabilmente scatenato commenti e curiosità tra fan e osservatori della coppia. Il rapper non ha tardato a condividere la sua emozione, postando una storia su Instagram per ringraziare la fidanzata con una dolce dedica.

Come spesso accade quando si parla di regali da capogiro, l’ironia sui social non si è fatta attendere. Tra i tanti commenti, è spiccato quello di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, che ha conosciuto Giulia De Lellis nel corso del dating show quando corteggiava Andrea Damante. “Sì, comprata sulla spiaggia”. Un commento che ha suscitato l’ilarità di numerosi utenti che hanno apprezzato l’ironia della viterbese. Non sono mancate stoccate nei confronti di Cipollari da parte dei fan della coppia.

Un amore sotto i riflettori

Dopo aver provato a tenere la loro relazione lontano dai riflettori, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno deciso di uscire allo scoperto. Un esempio recente è stato il concerto di Capodanno organizzato dal rapper, dopo essere stato escluso dal palco del Circo Massimo. Giulia era presente tra il pubblico e, davanti agli occhi dei presenti, i due si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra. Tra l’altro entrambi saranno protagonisti del Festival di Sanremo. Il rapper in gara mente l’influencer farà parte del cast del DopoFestival.

Un regalo, uno stile di vita

La scelta della borsa Hermès non è casuale: rappresenta non solo un dono di grande valore, ma anche uno status symbol che ben si addice al mondo glamour in cui la coppia vive. Con i loro gesti e le loro esternazioni pubbliche, Giulia De Lellis e Tony Effe continuano a monopolizzare l’attenzione, diventando un punto di riferimento per chi ama il mix tra lusso e spettacolo.