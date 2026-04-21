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Uomini e Donne: Sebastiano fa il bis: lascia il programma con Elisabetta dopo l’addio a Simona

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 22 Apr, 2026 - ore: 00:09 #anticipazioni, #Elisabetta Gigante, #Sebastiano Mignosa, #Uomini e Donne
Sebastiano ed Elisabetta, nuovo colpo di scena a Uomini e DonneSebastiano ed Elisabetta, nuovo colpo di scena a Uomini e Donne

Registrazione Uomini e Donne 21 aprile: Elisabetta e Sebastiano lasciano insieme

La registrazione di Uomini e Donne del 21 aprile regala un finale inaspettato. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa decidono di lasciare il programma insieme, sorprendendo pubblico e opinionisti.

Una scelta che arriva a distanza di poco tempo dall’uscita dal dating del cavaliere con un’altra dama, Simona Cannata, e che conferma una dinamica sentimentale tutt’altro che lineare. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, già nelle ore precedenti i due erano stati paparazzati insieme, alimentando i sospetti su un riavvicinamento.

Il ritorno di fiamma e il viaggio all’Elba

In studio è stato lo stesso Sebastiano a ricostruire quanto accaduto. La frequentazione con Simona si sarebbe interrotta rapidamente, lasciando spazio a sentimenti mai del tutto risolti nei confronti di Elisabetta.

Da qui la decisione improvvisa: raggiungerla all’Isola d’Elba per chiarire e ripartire. Un gesto che ha portato alla scelta finale di uscire insieme dal programma, ma che non ha convinto tutti.

Attacco degli opinionisti: “Siete stati falsi”

La reazione in studio è stata durissima. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno messo sotto accusa la coppia, parlando apertamente di comportamento poco trasparente.

Per quasi un’ora il confronto si è trasformato in uno scontro acceso, con i due opinionisti convinti che il percorso di Sebastiano sia stato incoerente e costruito. Critiche che hanno accompagnato l’uscita dei due protagonisti, tra tensioni e polemiche.

Segnalazione choc su Marco: spunta un’altra relazione

Non meno turbolenta la situazione tra Cinzia Paolini e Marco. In studio arriva una segnalazione pesante: una donna sostiene di aver avuto una relazione con lui mentre partecipava al programma.

Secondo il racconto, Marco avrebbe pronunciato anche un “ti amo”, lo stesso dichiarato a Cinzia. Nonostante questo, il cavaliere sorprende tutti presentandosi con un anello e chiedendo ufficialmente alla dama di diventare la sua fidanzata.

Cinzia, però, non risponde. Marco lascia lo studio, salvo poi rientrare poco dopo. Il loro destino resta incerto e sarà chiarito nella prossima registrazione.

Trono classico: Ciro diviso tra Elisa e Martina

Sul fronte del trono classico, Ciro Solimeno prosegue il suo percorso tra dubbi e nuove emozioni. Il tronista ha portato in esterna sia Elisa Leonardi che Martina Calibrò, mostrando due dinamiche molto diverse.

Con Elisa il confronto è stato acceso: Ciro le ha ribadito di non percepire certezze, pur mantenendo una forte complicità. Nessun bacio, ma tensione evidente.

Diversa l’atmosfera con Martina, che ha scelto di presentargli il padre e raccontare un momento difficile della sua vita. Un gesto che ha colpito profondamente il tronista.

La scelta del ballo e gli equilibri che cambiano

In studio, dopo la visione delle esterne, Ciro ha confermato i suoi dubbi su Elisa, mentre si è detto coinvolto dall’incontro con Martina.

Al momento del ballo finale ha scelto proprio lei. Una decisione che ha segnato un punto di svolta, lasciando Elisa visibilmente delusa e isolata.

Gli equilibri del trono sembrano ora spostati, con Martina in netto vantaggio e Elisa chiamata a riconquistare terreno.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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