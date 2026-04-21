Uomini e Donne: Sebastiano fa il bis: lascia il programma con Elisabetta dopo l’addio a Simona

Sebastiano ed Elisabetta, nuovo colpo di scena a Uomini e Donne

Registrazione Uomini e Donne 21 aprile: Elisabetta e Sebastiano lasciano insieme

La registrazione di Uomini e Donne del 21 aprile regala un finale inaspettato. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa decidono di lasciare il programma insieme, sorprendendo pubblico e opinionisti.

Una scelta che arriva a distanza di poco tempo dall’uscita dal dating del cavaliere con un’altra dama, Simona Cannata, e che conferma una dinamica sentimentale tutt’altro che lineare. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, già nelle ore precedenti i due erano stati paparazzati insieme, alimentando i sospetti su un riavvicinamento.

Il ritorno di fiamma e il viaggio all’Elba

In studio è stato lo stesso Sebastiano a ricostruire quanto accaduto. La frequentazione con Simona si sarebbe interrotta rapidamente, lasciando spazio a sentimenti mai del tutto risolti nei confronti di Elisabetta.

Da qui la decisione improvvisa: raggiungerla all’Isola d’Elba per chiarire e ripartire. Un gesto che ha portato alla scelta finale di uscire insieme dal programma, ma che non ha convinto tutti.

Attacco degli opinionisti: “Siete stati falsi”

La reazione in studio è stata durissima. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno messo sotto accusa la coppia, parlando apertamente di comportamento poco trasparente.

Per quasi un’ora il confronto si è trasformato in uno scontro acceso, con i due opinionisti convinti che il percorso di Sebastiano sia stato incoerente e costruito. Critiche che hanno accompagnato l’uscita dei due protagonisti, tra tensioni e polemiche.

Segnalazione choc su Marco: spunta un’altra relazione

Non meno turbolenta la situazione tra Cinzia Paolini e Marco. In studio arriva una segnalazione pesante: una donna sostiene di aver avuto una relazione con lui mentre partecipava al programma.

Secondo il racconto, Marco avrebbe pronunciato anche un “ti amo”, lo stesso dichiarato a Cinzia. Nonostante questo, il cavaliere sorprende tutti presentandosi con un anello e chiedendo ufficialmente alla dama di diventare la sua fidanzata.

Cinzia, però, non risponde. Marco lascia lo studio, salvo poi rientrare poco dopo. Il loro destino resta incerto e sarà chiarito nella prossima registrazione.

Trono classico: Ciro diviso tra Elisa e Martina

Sul fronte del trono classico, Ciro Solimeno prosegue il suo percorso tra dubbi e nuove emozioni. Il tronista ha portato in esterna sia Elisa Leonardi che Martina Calibrò, mostrando due dinamiche molto diverse.

Con Elisa il confronto è stato acceso: Ciro le ha ribadito di non percepire certezze, pur mantenendo una forte complicità. Nessun bacio, ma tensione evidente.

Diversa l’atmosfera con Martina, che ha scelto di presentargli il padre e raccontare un momento difficile della sua vita. Un gesto che ha colpito profondamente il tronista.

La scelta del ballo e gli equilibri che cambiano

In studio, dopo la visione delle esterne, Ciro ha confermato i suoi dubbi su Elisa, mentre si è detto coinvolto dall’incontro con Martina.

Al momento del ballo finale ha scelto proprio lei. Una decisione che ha segnato un punto di svolta, lasciando Elisa visibilmente delusa e isolata.

Gli equilibri del trono sembrano ora spostati, con Martina in netto vantaggio e Elisa chiamata a riconquistare terreno.