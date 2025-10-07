Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il battesimo da sogno di Kian: tra fiori d’arancio e ‘dolci’ sospetti

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il battesimo del piccolo Kian

Un battesimo da sogno per il piccolo Kian

Domenica 5 ottobre 2025 è stata una giornata di festa per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello VIP, ha celebrato il battesimo del figlio Kian, venuto al mondo a gennaio.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande emozione, tra amici, parenti e un’ambientazione curata nei minimi dettagli, che ha trasformato l’evento in un momento da favola.

Sui social, Giulia e Pierpaolo hanno condiviso alcuni scatti dolcissimi, accompagnati dalla didascalia: “Il battesimo di Kian, 05.10.2025”.

Le immagini raccontano un’atmosfera tenera e raffinata: colori pastello, decorazioni con orsetti, e un allestimento elegante che riflette il gusto impeccabile della coppia.

Orsetti, palloncini e torte a tema: la festa perfetta

Il tema della giornata era ispirato alla dolcezza: orsetti ovunque, toni di azzurro e bianco, maxi pupazzi e una torta a tre piani al centro della sala.

Un arco di palloncini incorniciava la scritta “Il battesimo di Kian”, creando il perfetto set fotografico dove Giulia, Pierpaolo e il piccolo hanno posato insieme.

Nel ricevimento, ogni dettaglio parlava d’amore e di famiglia: dai dolcetti personalizzati alle bomboniere con mini peluche, fino ai fiori freschi e alla musica di sottofondo che ha accompagnato la giornata.

Un evento che ha conquistato i fan, i quali hanno riempito i social di commenti affettuosi e complimenti.

Il look elegante di Giulia e Pierpaolo

Per l’occasione, Giulia Salemi ha sfoggiato un look elegante e romantico: un abito bianco midi aderente, con scollatura profonda all’americana, abbinato a sandali dorati con dettagli scintillanti.

A completare l’outfit, una giacca verde oliva indossata durante la funzione religiosa, in perfetto coordinato con l’abito del compagno.

Pierpaolo Pretelli, invece, ha optato per un completo beige chiaro, abbinato a una camicia grigia.

Il piccolo Kian, protagonista indiscusso della giornata, indossava un completo bianco candido, tra le braccia dei genitori o dei familiari, in un clima di pura tenerezza.

Fan scatenati: proposta di matrimonio o nuova gravidanza?

Ma, come spesso accade quando si tratta di una delle coppie più amate del web, i fan hanno notato un dettaglio che ha scatenato il gossip.

In una delle foto condivise da Giulia Salemi, Pierpaolo è inginocchiato davanti a lei, tenendole la mano, in una posa che ha fatto subito pensare a una proposta di matrimonio.

Altri, invece, hanno notato come in un diverso scatto Pierpaolo accarezzi dolcemente la pancia della compagna, alimentando i sospetti di una possibile nuova gravidanza.

Nei commenti, si leggono messaggi entusiasti come:

“Ma è arrivata la proposta?”

“Sembra che Giulia sia di nuovo incinta!”

“Siete una famiglia meravigliosa, vi seguo dal GF!”

Al momento, però, nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati. La coppia si è limitata a condividere la gioia del battesimo, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla loro vita privata.

Una storia d’amore nata sotto i riflettori

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello VIP, e da allora la loro relazione ha conquistato il pubblico.

Nel tempo, i due hanno dimostrato di essere una coppia solida, capace di costruire una famiglia pur restando sotto l’occhio dei riflettori.

Nel corso del 2025, Giulia ha vissuto anche un grande momento professionale, con la partecipazione a The Cage, lo show condotto da Amadeus, e apparendo alla Milano Fashion Week più radiosa che mai.