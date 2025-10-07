Notizie Audaci

Uomini e Donne, registrazione 7 ottobre: Sabrina Zago lascia lo studio a sorpresa con Nicola

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 7 Ott, 2025 - ore: 22:35 #Sabrina Zago, #Uomini e Donne, #Uomini e Donne anticipazioni
La nuova registrazione di Uomini e Donne, datata 7 ottobre, ha regalato al pubblico un inatteso colpo di scena: Sabrina Zago e Nicola hanno lasciato insieme lo studio.

A raccontare i dettagli è l’esperto di gossip televisivo Lorenzo Pugnaloni, che come di consueto ha svelato ciò che è accaduto durante le riprese del dating show condotto da Maria De Filippi.

Il pubblico del trono over è ormai abituato ai continui colpi di scena sentimentali, ma questa volta la decisione della dama e del cavaliere ha spiazzato tutti.

Sabrina e Nicola lasciano insieme: il momento della decisione

Durante la puntata, Sabrina Zago ha annunciato la volontà di lasciare il programma insieme a Nicola, con il quale ha costruito un rapporto speciale nelle ultime settimane.

Lui, inizialmente incerto e titubante, ha ammesso di avere ancora qualche dubbio. A quel punto, Maria De Filippi è intervenuta per spronarlo a seguire i propri sentimenti e a viversi la conoscenza lontano dalle telecamere.

Secondo quanto riportato, Sabrina Zago avrebbe messo Nicola davanti a una scelta chiara: “Usciamo insieme o lo faccio scendere”, riferendosi a un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla.
Un gesto deciso e carico di determinazione, che ha spinto Nicola a uscire con lei, dando così inizio a una nuova fase del loro rapporto lontano dagli studi di Cinecittà.

Le dinamiche in studio

Ma la registrazione del 7 ottobre non è stata solo la cornice dell’uscita di Sabrina e Nicola. In studio si sono alternati momenti di leggerezza, battute e piccoli confronti tra dame e cavalieri.

Cinzia Paolini è tornata al centro studio insieme a Mario Lenti, che le ha regalato un vestito molto apprezzato. Un dettaglio che ha scatenato i commenti dei presenti, soprattutto di Gemma Galgani e Magda, sempre pronte a dire la loro.
Il paragone con Gloria Nicoletti, che aveva indossato un abito simile in una precedente puntata, ha acceso un piccolo dibattito su eleganza e stile tra le dame.

Nel frattempo, Agnese De Pasquale ha fatto intendere di provare ancora interesse per Federico Mastrostefano, lasciando intendere che tra i due potrebbe non essere finita del tutto.
Un piccolo colpo di scena che potrebbe riaccendere vecchie dinamiche sentimentali nella prossima registrazione.

Sebastiano e Magda, una conoscenza che cresce

Tra le storie che proseguono con discrezione ma costanza, c’è quella tra Sebastiano Mignosa e Magda, che continuano a conoscersi e a frequentarsi anche fuori dagli studi.
A quanto pare, Magda sarebbe pronta a raggiungere Sebastiano in Sicilia, segno di un legame che si fa sempre più concreto.
Durante la puntata, una nuova dama aveva espresso il desiderio di conoscere Sebastiano, ma lui ha preferito non accettare la proposta, concentrandosi esclusivamente su Magda.

Un gesto apprezzato dal pubblico, che ha letto nella sua decisione la volontà di dare priorità a un rapporto autentico, lontano dalle solite dinamiche televisive.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Uomini e Donne, registrazione 7 ottobre: Sabrina Zago lascia lo studio a sorpresa con Nicola

