Sophia Loren raggiante alle nozze del figlio Carlo Ponti a Ginevra: il matrimonio e lo scatto di famiglia

Pubblicato: 7 Ott, 2025 - ore: 23:41
Una diva senza tempo alle nozze del figlio

Elegantissima, sorridente e in splendida forma: Sophia Loren, 91 anni, è apparsa raggiante al matrimonio civile del figlio Carlo Ponti, celebrato a Ginevra.
L’attrice, icona intramontabile del cinema italiano, ha conquistato ancora una volta il pubblico con la sua eleganza discreta e la forza del suo sorriso.

Carlo Ponti, noto direttore d’orchestra e primogenito dell’attrice e del compianto produttore Carlo Ponti Sr., ha sposato Mariam Sharmanashvili con una cerimonia intima ma raffinata, a due mesi dal matrimonio religioso celebrato a luglio in Georgia, paese d’origine della sposa.

Le immagini che raccontano la felicità

A condividere le immagini del lieto evento è stato lo stesso Carlo Ponti, che su Instagram ha postato una serie di foto con la moglie e la famiglia.
In una didascalia si legge:

“Un brindisi a una vita d’amore! Un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori.”

Nelle foto, Sophia Loren indossa un dolcevita rosso fuoco, un look semplice ma d’impatto, con un trucco impeccabile e uno sguardo sereno.
Accanto a lei, oltre allo sposo, anche l’altro figlio, Edoardo Ponti, produttore e regista, che nel 2021 l’aveva diretta nel film La vita davanti a sé, acclamato su Netflix.

La famiglia Loren-Ponti: unita più che mai

La diva, che da anni vive stabilmente a Ginevra, ha un legame profondo con la sua famiglia.
Negli ultimi mesi, Loren è stata protagonista anche di un’altra celebrazione: il suo 91° compleanno, festeggiato lo scorso 20 settembre insieme a figli e nipoti.

Le immagini, condivise dai familiari, la mostrano davanti a una torta con due candeline – una rossa e una bianca – circondata dall’affetto dei suoi cari.

“Buon compleanno, mammina. Ti amiamo tanto”, ha scritto il figlio Edoardo accanto agli scatti del party.

Un ritratto intimo e familiare che mostra il volto più autentico della diva: una madre e una nonna amorevole, lontana dai riflettori ma ancora protagonista nella vita dei suoi figli.

Chi è Mariam Sharmanashvili, la nuova sposa di Carlo Ponti

Mariam Sharmanashvili, la moglie di Carlo Ponti, è una donna di origini georgiane, elegante e riservata.
Le nozze in Georgia, celebrate a luglio, hanno avuto un’impronta tradizionale, mentre il matrimonio civile a Ginevra ha rappresentato l’ufficializzazione del loro legame davanti alla famiglia.

Per Carlo Ponti si tratta del secondo matrimonio: il direttore d’orchestra ha già due figli, Vittorio e Beatrice, avuti da una precedente unione.
Con Mariam, invece, ha condiviso un percorso di amore e affinità culminato in una cerimonia sobria ma ricca di emozione.

Sophia Loren, la leggenda che unisce le generazioni

Sebbene lontana dai set cinematografici, Sophia Loren continua a essere un punto di riferimento per il cinema italiano e una figura di affetto per milioni di fan nel mondo.
Con il suo carisma e la sua grazia, rappresenta la continuità tra passato e presente, tra la grande stagione del cinema d’autore e il mondo contemporaneo.

A Ginevra, tra figli, nuore e nipoti, Loren ha mostrato ancora una volta la sua forza: quella di una donna che ha saputo vivere la fama con equilibrio e l’amore con dedizione.

“Sophia è la colonna della nostra famiglia”, ha dichiarato Edoardo Ponti.
E guardando le foto del matrimonio, non si può che dargli ragione.

