Uomini e Donne anticipazioni: coppia lascia, blitz di Pio e Amedeo: cosa è successo

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 10 Nov, 2025 - ore: 21:16 #Cinzia Paolini, #Gemma Galgani, #Pio e Amdeo, #Uomini e Donne
Pio e Amedeo a Uomini e DonnePio e Amedeo a Uomini e Donne

Baci inaspettati e sorprese durante la registrazione del 10 novembre di Uomini e Donne

Momenti esilaranti e colpi di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 10 novembre, come rivelato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre aggiornato sulle anticipazioni del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.
Tra baci inaspettati, dichiarazioni d’amore e abbandoni, la puntata ha regalato risate e emozioni.

Gemma Galgani e lo scherzo di Pio e Amedeo

Si parte da Gemma Galgani, protagonista di un simpatico scherzo orchestrato da Maria De Filippi.
La conduttrice ha fatto credere alla dama che sarebbero scesi due nuovi corteggiatori giovanissimi per lei, ma in realtà si trattava di Pio e Amedeo, ospiti in studio per promuovere il loro nuovo film in uscita.

Tra battute e gag, è calato persino il classico “velo di petali rossi” per un ballo ironico: Amedeo ha baciato Gemma sulla bocca, mentre Pio ha baciato Tina Cipollari, scatenando le risate del pubblico e degli opinionisti.
Subito dopo è stata mostrata l’esterna di Gemma con il nuovo cavaliere, ma la dama ha confessato di non essere del tutto convinta della conoscenza.

Cinzia e Rocco lasciano il programma

Colpo di scena nel trono over: Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno deciso di lasciare il programma insieme.
Durante la registrazione, Rocco ha letto una lunga lettera alla dama, ma è stato più volte interrotto da Gianni Sperti, dubbioso sulla sua sincerità.

Nonostante i commenti, Cinzia ha confermato di essere pronta a vivere la storia fuori dallo studio:

«Rocco è stato quello che mi ha colpita di più sin dall’inizio»,
ha dichiarato emozionata, mostrando un bracciale che lui le aveva regalato poco prima di uscire insieme.

Barbara De Santi ancora esigente

Nuovi scontri per Barbara De Santi, che sta frequentando un cavaliere di nome Edoardo.
Durante la puntata, Barbara si è mostrata – come spesso accade – molto critica e pignola, affermando di volere “un uomo deciso e sicuro”.
Le sue parole hanno suscitato qualche borbottio tra il pubblico.

La dama ha poi deciso di interrompere la conoscenza, nonostante Maria De Filippi l’abbia invitata a riflettere:

«È un bravo ragazzo, forse sei ancora scossa dalla vicenda di tua sorella»,
le ha detto la conduttrice.
Barbara, però, ha negato che la scelta dipendesse da motivi personali.

Roberto si dichiara ad Agnese: “Sono innamorato”

Momento romantico in studio per Agnese De Pasquale e Roberto, ormai prossimi a lasciare insieme il programma.
Durante la registrazione, Roberto si è dichiarato apertamente:

«Sono innamorato di Agnese»,
ha detto con sicurezza, confermando la sua intenzione di iniziare una relazione fuori dal dating show.

La dama ha ricambiato il sentimento con un bacio appassionato.
A rendere la scena ancora più movimentata, l’intervento di Federico Mastrostefano, che ha ironizzato sul suo interesse per Agnese e ha avuto una piccola “scenata di gelosia”.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

