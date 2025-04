Alfonso Signorini lascia il Grande Fratello? Il conduttore: ‘Non è stata una dimenticanza’

Prima di aprire la busta con il nome della vincitrice, Alfonso Signorini ha annunciato che il Grande Fratello tornerà a settembre 2025, ma non ha fatto alcun accenno alla sua conduzione. Questo silenzio ha alimentato i rumor su un possibile addio al timone del reality dopo sei edizioni consecutive.

Subito dopo la vittoria di Jessica Morlacchi, La Presse ha ipotizzato una clamorosa sostituzione: Simona Ventura potrebbe essere la nuova conduttrice del reality show di Canale 5.

Secondo quanto riportato da 361 Magazine, le voci di un addio sarebbero infondate. Mediaset avrebbe rinnovato la fiducia a Signorini, confermandolo alla guida del Grande Fratello anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Tuttavia, lo stesso Signorini ha dichiarato a “Tv Sorrisi e Canzoni”:

“Il fatto che non ho dato il mio appuntamento a settembre? Non è stata una dimenticanza. Sento di dovermi prendere una pausa. Non so ancora quanto durerà e chi sarà coinvolto nel prossimo Grande Fratello.”