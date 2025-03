Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello: dal ritiro alla vittoria senza precedenti

Helena Prestes e Jessica Morlacchi finaliste del Grande Fratello 2025 dopo essere state ripescate

La prima vincitrice ritirata e ripescata nella storia del Grande Fratello. Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, il pubblico ha premiato una concorrente che era stata costretta a ritirarsi dal gioco prima di poter lottare fino in fondo. Jessica Morlacchi è riuscita a trasformare il suo percorso in un racconto di forza e rinascita, conquistando il titolo di vincitrice dell’edizione. La cantante ha vinto con il 52,13 delle preferenze sull’amica. Ha già chiarito che devolverà metà del montepremi da 100mila euro ad un’associazione che si occupa di bambini.

Dalla vicenda del bollitore al ritorno in gioco

Il suo cammino nel reality non è stato affatto semplice. Jessica si era ritirata dopo un litigio con Helena Prestes, culminato nella famosa vicenda del bollitore. Un episodio che aveva segnato entrambe e che sembrava aver chiuso per sempre le loro possibilità di arrivare in finale.

Ma la storia ha preso una piega diversa. Dopo l’uscita dal programma, Jessica e Helena hanno avuto modo di chiarirsi grazie a un servizio fotografico per il settimanale Chi, dando vita a un’inaspettata amicizia. Il loro ritorno nella Casa grazie al ripescaggio ha dato un nuovo senso alla loro partecipazione, portandole entrambe alla finalissima.

Il duello finale con Helena Prestes

Alla fine, il televoto ha premiato Jessica, che ha avuto la meglio su Helena in un ballottaggio tesissimo. La cantante, che aveva già dimostrato la sua forza superando Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato e Maria Vittoria Minghetti, ha trovato nel pubblico il sostegno necessario per conquistare la vittoria.

Un successo che chiude un’edizione ricca di colpi di scena e momenti emozionanti, tra cui la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in diretta e il consolidarsi della storia tra Helena Prestes e Javier Martinez.

Un’edizione da ricordare

Jessica Morlacchi ha riscritto le regole del Grande Fratello, diventando la prima concorrente che, dopo essersi ritirata, è riuscita a rientrare in gioco e a vincere. Il suo percorso dimostra che il reality è sempre in grado di sorprendere e che, nel cuore del pubblico, conta soprattutto la forza di rialzarsi dopo le difficoltà.