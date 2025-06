Grande Fratello 2025, edizione “Gold” per i 25 anni: cast ibrido, durata record e opinionisti d’impatto

Alfonso Signorini

Il Grande Fratello si prepara a spegnere 25 candeline e lo fa con un progetto ambizioso: l’edizione 2025-2026 sarà una “edizione Gold”, celebrativa, lunga come mai prima, e pensata per riportare in auge uno dei format più longevi della televisione italiana. A guidare il cast sarà ancora una volta Alfonso Signorini, confermato al timone nonostante qualche incertezza iniziale dopo la chiusura della scorsa stagione.

Il Grande Fratello potrebbe arrivare fino a giugno

Secondo le indiscrezioni di BubinoBlog.it e Fanpage.it, Mediaset starebbe lavorando a una versione “allungata” del reality, che potrebbe arrivare fino a giugno o luglio 2026, occupando l’intera stagione televisiva. Una scelta strategica che mira a evitare la costosa alternanza con L’Isola dei Famosi e ad ammortizzare i costi, puntando tutto su un unico, collaudato format. Una scommessa audace, specie dopo un’edizione 2024 chiusasi con ascolti deludenti, la più bassa nella storia del programma.

Ma l’ambizione non si ferma alla durata. Il vero cuore di questo “Grande Fratello Gold” sarà il cast: una miscela esplosiva di ex concorrenti storici – veri e propri simboli delle varie edizioni passate – e nuovi inquilini “nip” con storie potenti, vere, capaci di creare empatia con il pubblico. Un ritorno alle origini, ma con un occhio al presente.

Un mix tra volti storici del reality e nip

“Il cast sarà probabilmente formato da un mix di vip storici e nuovi e nip con tante storie, amori e drammi da narrare in diretta…”, si legge nelle anticipazioni. L’obiettivo dichiarato è quello di unire intrattenimento e narrazione umana, puntando su emozione, identificazione e colpi di scena.

Grande attenzione anche al versante opinionisti. Secondo quanto riportato da Dagospia e 361 Magazine, Alfonso Signorini avrebbe già due nomi in cima alla lista: Anna Pettinelli, nota per la sua franchezza e la sua esperienza in tv, e Stefania Orlando, ex concorrente e personaggio amatissimo. In uscita, invece, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici – quest’ultima potrebbe essere destinata a un nuovo ruolo, forse alla guida di Pomeriggio 5.

Opinionisti, anche due ex concorrenti della scorsa edizione in lizza

Ulteriori nomi in lizza per il team di opinionisti sarebbero Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, due tra i concorrenti più discussi e apprezzati della scorsa edizione, e già molto seguiti sui social. L’idea è chiara: mescolare professionalità, popolarità e capacità di lettura televisiva per accompagnare Signorini in una stagione che sarà – nelle intenzioni – la rinascita definitiva del format.

Il Grande Fratello del 2025 è quindi molto più di una semplice edizione. È una dichiarazione d’intenti: riscrivere la storia di un programma simbolo della TV italiana. Ci riuscirà? Per saperlo bisognerà aspettare settembre. Ma una cosa è certa: stavolta, nella casa più spiata d’Italia, nulla sarà come prima.