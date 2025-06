Chiara Balistreri, minacce di morte dopo le accuse di Jasmine a L’Isola dei Famosi: interviene la madre

Alta tensione tra Chiara e Jasmine su L'Isola dei Famosi

Chiara Balistreri sotto attacco sui social

Un confronto nato da un banale malinteso ha scatenato una tempesta mediatica e sociale sull’Isola dei Famosi 2025. Al centro, Chiara Balistreri, 22 anni, bolognese, attivista dell’associazione anti-violenza Scarpetta Rossa e vittima di una lunga e dolorosa vicenda di violenza domestica che l’ha portata, negli ultimi anni, a esporsi pubblicamente per denunciare il suo ex compagno – ora condannato a oltre sei anni di carcere. Una storia di rinascita e coraggio che ha trovato eco nei media e sui social.

‘Ti taglio la gola’

Ma nelle ultime ore, Chiara è finita nel mirino dell’odio. Sotto un post dell’associazione, in cui la giovane invitava a donare il 5×1000 a sostegno delle vittime di violenza, sono comparsi messaggi agghiaccianti: “Ti taglio la gola e gioco a calcio con la tua testa”, “Appena ti becco sei finita”, “Auguro un tumore a te e alla tua famiglia”. Un’ondata d’odio inaccettabile, rilanciata da molti utenti e denunciata con forza dalla famiglia Balistreri e da Scarpetta Rossa.

A scatenare questa escalation, una lite andata in onda all’interno del reality. Durante il 25esimo giorno di permanenza sull’Isola, Jasmine Salvati – nota per la sua partecipazione a Italia Shore – ha accusato Chiara di aver utilizzato la sua stuoia senza permesso. Ma lo scontro è rapidamente degenerato, toccando un tema delicatissimo: la visibilità mediatica derivante dal racconto della propria vicenda.

Le parole di Jasmine Salvati

“Sei qui per visibilità, come tutte le altre cose che hai fatto per visibilità”, ha detto Jasmine in diretta. Una frase che ha gelato i presenti e che ha suscitato una reazione immediata: “Mi stai dicendo che mi sono esposta per visibilità? Bello! Che gran donna che sei!”, ha replicato Chiara con voce rotta dall’emozione.

La polemica è esplosa sui social. La famiglia della giovane ha pubblicato un messaggio durissimo: “Come si può, nel 2025, permettere che una donna venga umiliata pubblicamente per aver denunciato la violenza subita? Le parole di Jasmine sono un insulto a tutte le donne che lottano per sopravvivere”.

La famiglia chiede provvedimenti disciplinari, l’ultimatum della madre

Hanno poi invocato una sanzione esemplare da parte della produzione del programma: “Non può e non deve passare il messaggio che parlare pubblicamente di abusi sia un atto di esibizionismo. È un atto di sopravvivenza”. Infuriata la mamma di Chiara Balistreri. “Se non prendono provvedimenti, se non la puniscono io mi alzo dallo studio e me ne vado. Io sono un genitore, io mi alzo e me ne vado“.

Chiara Balistreri ha scelto di partecipare al reality non per dimenticare il suo passato, ma per dare un volto e una voce a migliaia di donne che hanno vissuto esperienze simili. Il suo percorso è ancora in salita, e gli attacchi subiti ne sono un’ulteriore prova. In un’Italia ancora sconvolta dalla tragica morte della 14enne Martina Carbonaro – uccisa dall’ex fidanzato – parole come quelle di Jasmine risuonano ancora più gravi.

L’Isola dei Famosi si ritrova dunque a un bivio: proseguire come se nulla fosse o assumersi la responsabilità di un messaggio che può fare la differenza. Per Chiara, ma anche per tutte le altre.