Grande Fratello, Beatrice Luzzi al veleno su Jane Alexander: ‘Ti hanno doppiato’, poi il colpo di scena

“Buonasera Beatrice come puoi immaginare sono venuta qui per tutte quelle cose brutte che hai detto. Non potevo restarmene zitta”.

Duro confronto nella casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander per il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa

Così Jane Alexander durante il faccia a faccia con Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello nel corso della puntata del 9 ottobre. Il pomo della discordia è il ruolo di Elisa di Rivombrosa. La 52enne romana ha raccontato ai compagni di ventura che aveva in mano la parte di Lucrezia Van Necker ma è saltato tutto perché “hanno dovuto mettere” la modella britannica naturalizzata italiana.

“Giovedì ha avuto modo di ritrattare e non l’hai fatto. Anzi ha ribadito e sottolineato. Vorrei capire cosa ti ho fatto ed in quale modo ti avrei sfilato il posto in malo modo. Tu hai fatto capire che mi hanno dovuto scegliere” – ha spiegato l’ex gieffina precisando che non si conoscono nemmeno.

L’affondo di Beatrice: ‘Sorpresa dal fatto che avessero affidato il ruolo ad una persona che è stata anche doppiata’, poi le scuse

“Hai fatto un’insinuazione e fatto intendere altro” – ha aggiunto Jane Alexander con Beatrice Luzzi che ha rincarato la dose sottolineando che è rimasta sorpresa dal fatto che avessero affidato il ruolo ad una persona che poi è stata anche doppiata per problemi di dizione.

“Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo” – ha aggiunto l’italo inglese che ha portato con sé anche una lettera della regista che ha precisato che Beatrice Luzzi non è mai stata ad un passo dal ruolo di principale della serie Elisa di Rivombrosa. Alla fine sono arrivate le scuse della Eva Bonelli di Vivere. “Non credo siano sincere. Lei si arrampica sempre sugli specchi” – ad aggiunto Massimiliano Varrese.

Il colpo a sorpresa di Signorini: Jane Alexander tornerà nella casa del Grande Fratello come concorrente

Il colpo di scena è arrivato prima che Jane Alexander lasciasse la casa con Alfonso Signorini che l’ha convocata nel confessionale. “Te la sentiresti di fare nuovamente il Grande Fratello. Ti do il tempo di andare a casa a fare le valige”. Il tutto all’insaputa di Beatrice e degli altri coinquilini. Di sicuro la casa diventerà bollente visto il carattere fumantino delle due terribili rosse.