Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si baciano: la coppia non convince tutti

Isolata da gran parte dei compagni di avventura Beatrice Luzzi ha trovato in Giuseppe Garibaldi un prezioso complice con l’intesa che si sta facendo sempre più intima. Dopo la puntata del Grande Fratello di giovedì 5 ottobre l’attrice ha avuto anche un chiarimento con Rosy Chin che le ha riferito di essere dispiaciuta per averla fatta sentire a disagio.

Grande Fratello, chiarimento tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin

“Non lo meritavi proprio, ci siamo scontrate per dei lati del carattere che evidentemente sono incompatibili. Perdonami se ti ho provocato sofferenza e in qualche modo ti ho esclusa. É stato tutto fatto involontariamente ma sono contenta di essermi scontrata con una signora come te”.

Il chiarimento è avvenuto sotto gli occhi di Giuseppe Garibaldi che nelle ultime ore si è ulteriormente lasciato andare con l’attrice che ha interpretato il ruolo di Eva Bonelli in Vivere.

Il calabrese si è avvicinato a Beatrice mentre si stava rilassando in vasca. Sulle note di A mano a mano di Rino Gaetano hanno iniziato a sussurrarsi parole e scambiare teneri sguardi fin quando non è scattato un bacio con Giuseppe Garibaldi che ha ringraziato il Grande Fratello.

Scatta il bacio tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi sulle note di A mano a mano

Entusiasmo anche tra i coinquilini che si sono complimentati con Beatrice Luzzi e il collaboratore scolastico per essersi lasciati andare. É nata la prima coppia della nuova edizione del reality? Sui social in molti hanno manifestato perplessità. In molti sono convinti che i due stiano un po’ giocando sulla loro complicità.