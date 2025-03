Grande Fratello, Beatrice Luzzi nell’occhio del ciclone: botta e risposta con Grazia Sambruno

Beatrice Luzzi

L’opinionista del Grande Fratello finisce nella bufera

Beatrice Luzzi, opinionista del Grande Fratello, è stata al centro di numerose polemiche dopo la puntata del 10 marzo. Durante il programma, ha difeso apertamente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, criticando al contempo Stefania Orlando. Questa posizione ha suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico, tanto che alcuni utenti su X hanno chiesto di defolloware il suo account Instagram. In molti hanno condiviso anche uno screen per mostrare che l’attrice stava perdendo seguaci.

Il dissenso anche da Cesara Buonamici e Grazia Sambruna

Anche Cesara Buonamici ha espresso il suo dissenso nei confronti di Beatrice Luzzi, schierandosi apertamente a favore di Stefania Orlando durante un intervento a Pomeriggio 5. Similmente, Grazia Sambruna, ospite fissa del programma mattutino di Alfonso Signorini, ha bocciato l’opinionista con una critica feroce. Secondo Sambruna, Luzzi risulta essere troppo schierata e troppo “di parte”, difendendo sempre i più giovani come Spolverato e Shaila Gatta, senza tenere conto delle altre opinioni.

‘Prevedibile nei suoi interventi’

Grazia Sambruna ha accusato Beatrice Luzzi di essere prevedibile nei suoi interventi, definendola “banale e scontata”. Secondo l’opinionista, l’atteggiamento di Luzzi non sarebbe imparziale, ma influenzato da motivi personali. Sambruna ha sottolineato che Luzzi difende i due giovani protagonisti del Grande Fratello sempre e comunque, creando una dinamica che risulta ormai troppo prevedibile. “Dieci minuti prima che intervenga sappiamo già cosa avrà da dire”, ha dichiarato.

A #Boom boccio Beatrice Luzzi, troppo schierata come opinionista al #grandefratello. Difende sempre il ‘clan’ dei giovinastri e ce l’ha con Orlando x ragioni personali. Dice che tutti invidiamo Shaila e Lorenzo perché vorremmo essere loro. Ma ‘tutti’ chi? Boh, forse solo lei! 👼 pic.twitter.com/jRFttJajwU — GraceSomehow (@LaSambruna) March 12, 2025

Il precedente con Stefania Orlando, la replica dell’attrice

Grazia Sambruna ha anche avanzato una possibile spiegazione alla posizione di Beatrice Luzzi nei confronti di Stefania Orlando. Secondo Sambruna, il motivo per cui Luzzi si sarebbe scagliata contro la Orlando potrebbe risiedere in un episodio precedente. In particolare, a Pomeriggio 5, Stefania Orlando aveva dato torto a Luzzi su alcune opinioni riguardanti Shaila Gatta. La stessa Orlando, infatti, aveva dichiarato di non essere d’accordo con Luzzi riguardo a Shaila, suggerendo che l’opinionista non avesse ragione.

Immediata la replica dell’attrice: “Scusa tralasciando tanto altro, perché al contrario di te non ho tempo da perdere, potresti riportarci un mio video o post in cui io avrei detto che sono tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo? Se non lo trovi la tua è calunnia“. Non è mancata la controreplica di Grazia Sambruna. “Shaila e Lorenzo sono super tossici e li definisci “focosi e passionali”, come fossero coppia da far ‘invidia’, appunto. Su Orlando sempre ‘calunnia’?“.

Conclusioni: la visibilità e le polemiche

Il ruolo di Beatrice Luzzi come opinionista al Grande Fratello continua a suscitare discussioni accese. Le sue posizioni, fortemente schierate, stanno influenzando la sua immagine pubblica, con una parte del pubblico che ne critica la parzialità. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se Luzzi riuscirà a riconquistare la simpatia dei suoi fan.