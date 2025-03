Le nonne di Ostuni infiammano il web con Espresso Macchiato, Tommy Cash commenta

Le nonne di Ostuni fanno impazzire il web

Dopo aver stupito tutti con il loro albero di Natale all’uncinetto, le Nonne di Ostuni tornano a far parlare di sé. Questa volta lo fanno a ritmo di musica, esibendosi in una coreografia sulle note di Espresso Macchiato, il brano di Tommy Cash che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision 2025. Il video della loro esibizione è diventato virale sui social, raggiungendo milioni di visualizzazioni e attirando l’attenzione dello stesso artista.

Il video virale: il successo su TikTok e l’invito di Tommy Cash

Il filmato, pubblicato su TikTok da Michele Conenna, ha rapidamente spopolato in rete, totalizzando oltre due milioni di visualizzazioni e migliaia di like. Le nonne, coordinate nei movimenti come un vero corpo di ballo, hanno dimostrato che l’età non è un limite quando si tratta di divertirsi e mettersi in gioco.

Il successo è stato tale da attirare l’attenzione di Tommy Cash, che ha commentato il video e lanciato un invito sorprendente: «Le mie ballerine per l’Eurovision!». Un riconoscimento che ha reso ancora più speciale questa esperienza per le protagoniste del video.

Le Nonne di Ostuni: un gruppo social e creativo

Non è la prima volta che queste straordinarie signore riescono a catturare l’attenzione del pubblico. Già nel 2020 avevano fatto parlare di sé realizzando l’albero di Natale all’uncinetto più alto d’Italia, un’opera di 12 metri che aveva conquistato la stampa nazionale.

Successivamente, si erano esibite sulle note di una canzone di Serena Brancale, ottenendo l’apprezzamento della cantante stessa, che aveva condiviso il video sui suoi social.

Dietro le loro iniziative c’è l’associazione Filo d’Arianna, guidata da Michele Conenna, che unisce la passione per la danza, la musica e la creatività, abbattendo ogni stereotipo legato all’età.

Un messaggio di energia e positività

Le Nonne di Ostuni dimostrano che non esiste un’età per divertirsi e per trasmettere gioia attraverso la creatività. La loro energia e il loro entusiasmo contagioso continuano a ispirare migliaia di persone, ribadendo un concetto fondamentale: ciò che conta davvero è la passione per quello che si fa.