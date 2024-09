Grande Fratello, Beatrice Luzzi opinionista a furor di popolo: affiancherà Cesara Buonamici

Beatrice Luzzi opinionista a furor di popolo. Alfonso Signorini fa un passo indietro e torna al doppio opinionista al Grande Fratello dopo la parentesi dello scorso anno con la sola Cesara Buonamici al fianco del conduttore del programma di Canale 5.

Grande Fratello, Signorini fa dietrofront e torna al doppio opinionista: Beatrice Luzzi affiancherà Cesara Buonamici

L’indiscrezione di Blogo ha trovato conferma nelle ultime ore come raccontato da Davide Maggio. Beatrice Luzzi affiancherà il mezzo busto del Tg5 e sarà pronta ad infiammare il reality con le sue incursioni taglienti. La notizia è stata ufficializzata nel corso della registrazione di Verissimo ed appena si è diffusa ha mandato in visibilio i fan dell’attrice che spingevano già dalla fine della scorsa edizione del Grande Fratello per rivederla in un ruolo che le sembra cucito addosso.

Nessun commento sui social di Beatrice Luzzi che ha raggiunto Venezia per assistere alla prima del film Iddu di Fabio Grassadonia. La nuova edizione del reality show vedrà al via 15 vip e 10 nip e si svolgerà nei nuovi studi della Lumina Studios, altra novità dell’edizione 2024/25 che prenderà il via lunedì 16 settembre con diretta su Canale 5 dalle 21:30.