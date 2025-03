Grande Fratello, Beatrice Luzzi e il suo pronostico senza filtri: ‘Vincerà la predatrice per eccellenza’

Il pronostico di Beatrice Luzzi sul vincitore del Grande Fratello fa discutere

A poche ore dalla finale del Grande Fratello, il dibattito sui possibili vincitori si infiamma. Tra le opinioni più taglienti, spicca quella di Beatrice Luzzi, che non ha mai risparmiato giudizi diretti e senza peli sulla lingua nel corso di questi sei mesi di reality. Ospite del format digitale di Alfonso Signorini, Boom, l’attrice ha espresso il suo pronostico, e come prevedibile, non ha mancato di accendere ulteriori polemiche.

Beatrice Luzzi: ‘Vincerà Helena, ha lavorato 24 ore su 24‘

Durante l’intervista, Beatrice Luzzi ha tracciato un quadro chiaro dei finalisti, sottolineando come in un contesto come quello del Grande Fratello a spuntarla sia quasi sempre il concorrente più strategico:

“Il Grande Fratello è imprevedibile, ed è il suo bello… Veramente non si può sapere. In un acquario con tanti pesci vince il predatore o la predatrice. Io credo ci siano due papabili: Helena e Zeudi.”

Tuttavia, per l’ex attrice di Vivere, la vittoria sembra essere già segnata. Con un pizzico di sarcasmo, ha infatti dichiarato:

“Secondo me vincerà la predatrice per eccellenza, Helena, che indefessamente ha lavorato 24 ore su 24 da sei mesi a questa parte, tranne una settimana. Vincerà la prepotenza, ecco.”

Un’affermazione che ha subito scatenato il dibattito sui social, dove i fan della modella brasiliana si sono affrettati a difenderla, accusando la Luzzi di eccessiva severità e di un evidente astio personale nei confronti della concorrente.

Scontro tra opinionisti: Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli dicono la loro

Le dichiarazioni della Luzzi non hanno lasciato indifferente neppure il resto del mondo dello spettacolo. Ospite di Pomeriggio 5, la giornalista Cesara Buonamici ha espresso il suo dissenso nei confronti del giudizio della collega, sottolineando come l’attrice sembri non aver mai smesso del tutto di sentirsi una concorrente:

“Beatrice è rimasta al ruolo precedente”, ha dichiarato con una punta di ironia, evidenziando come la sua presenza nel reality sia ancora carica di dinamiche competitive.

Secondo la giornalista del TG5, la vera sfida sarà tra Zeudi e Helena, mentre per Rebecca Staffelli la modella brasiliana dovrà vedersela con Lorenzo e Zeudi.

Il televoto sarà influenzato? Il pubblico ha l’ultima parola

Le dichiarazioni di Beatrice Luzzi hanno sollevato anche un altro interrogativo: è corretto che una personalità così influente nel programma prenda una posizione così netta a poche ore dalla finale? Molti si chiedono se questo possa influenzare il televoto, alimentando polemiche su possibili favoritismi o tentativi di indirizzare il pubblico.

Tuttavia, al di là dei pronostici e delle polemiche, l’ultima parola spetta ai telespettatori. Saranno loro, con il loro voto, a decretare chi trionferà in questa edizione del Grande Fratello.

Resta da vedere se la “profezia” di Beatrice Luzzi si avvererà o se il pubblico sorprenderà tutti con un colpo di scena finale.