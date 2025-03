Ornella Vanoni e la confessione sull’intimo che spiazza Fazio a Che Tempo Che Fa

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni senza filtri: il racconto in diretta TV

Ornella Vanoni è un fiume in piena ogni volta che si siede nel salotto di Che Tempo Che Fa. Nel corso dell’ultima intervista con Fabio Fazio, la cantante ha raccontato aneddoti del suo passato con la solita ironia e spontaneità che la contraddistinguono.

Tra risate e battute, ha rievocato il suo primo viaggio all’estero, a soli 15 anni, e un episodio a dir poco surreale accaduto durante una sosta imprevista. “Ero partita con la mia classe della Berlitz School per gli Stati Uniti. A un certo punto, il motore dell’aereo ha iniziato a fare rumori strani e siamo atterrati d’emergenza a Lanzarote. Io non avevo idea di dove fossimo, l’ho scoperto dopo!”

Dal rischio squali a New York: ‘Ho corso come Paperino‘

Durante lo scalo forzato alle Canarie, la giovane Ornella Vanoni, incurante della situazione, ha deciso di fare un bagno in mare. “Sotto avevo già il costume, così mi sono tuffata. Ad un certo punto, qualcuno ha iniziato a gridare ‘Tiburón! Tiburón!’. Non capivo cosa stesse succedendo, poi ho realizzato: c’erano gli squali!”.

La cantante ha raccontato con enfasi il momento di panico: “Quando ho capito il pericolo, ho iniziato a nuotare verso la riva come Paperino, non ho mai corso così veloce in vita mia!”.

La rivelazione intima: ‘Non ho mai amato le mutande‘

Ma il vero momento clou dell’intervista è arrivato quando Fazio ha chiesto a Ornella cosa avesse fatto una volta arrivata finalmente a New York. La sua risposta ha lasciato tutti senza parole: “Mi sono comprata due baby-doll, uno bianco e uno rosso… ma le mutande le ho buttate via!”.

Fazio, incredulo, ha cercato di approfondire: “Aspetta, perché le hai buttate via?”. La risposta di Ornella è stata senza filtri: “Non mi piacciono, le trovo inutili! Quando c’è la gonna, ok, possono servire, ma io mi sentivo più libera senza. L’arietta che andava su… molto piacevole!”.

L’aneddoto ha scatenato il pubblico, tra risate e commenti divertiti. Ornella, come sempre, ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e di saper trasformare ogni intervista in un vero e proprio show.

Ornella Vanoni e l’arte della spontaneità

L’intervista si è chiusa tra gag e battute, con la cantante che ha ribadito il suo spirito libero: “La vita è troppo breve per stare a preoccuparsi delle mutande!”.

Ancora una volta, Ornella Vanoni si è confermata una delle personalità più iconiche e imprevedibili del panorama musicale italiano. E chissà quali altri aneddoti ci riserverà la prossima volta.

"C'è stato un momento nella vita in cui… non avevo le mutande. Molto spesso non avevo mutande, mi sembrava di essere più libera."



Ornella Vanoni a #CTCF pic.twitter.com/YJdgZp0s0v — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 30, 2025