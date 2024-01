Grande Fratello, Beatrice Luzzi si confronta con Vittorio Menozzi e prende una decisione

Tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi è nata un’amicizia speciale tra le mura della casa del Grande Fratello. Un rapporto che è vacillato nelle ultime ore con l’attrice che ha deciso di fare un passo importante dopo quanto accaduto durante la puntata del 23 gennaio del reality di Canale 5.

Beatrice Luzzi delusa da Vittorio Menozzi: ‘É ambiguo, va a dare il bacino a Perla con la quale non ha mai parlato per mesi’

In particolare non ha gradito l’avvicinamento a Perla Vatiero che l’ha più volte presa di mira negli ultimi giorni ma anche il comportamento del modello che Beatrice ha definito ambiguo. “Mi sono smarcata da Vittorio. Prima della puntata mi ha detto che avrebbe preso le difese di Stefano se fosse stato attaccato. Alla fine lui non ha aperto bocca e l’ho difeso solo io. Ora va a dare il bacino della buonanotte a Perla con la quale non si sono neanche mai parlati per mesi” – ha sottolineato l’artista ribadendo di essere stufa del suo atteggiamento.

Parole che Beatrice Luzzi ha ribadito anche quando si è trovata di fronte a lui. “Sono mesi che mi aspetto da parte tua un atto di lealtà e solidarietà. Sono in un momento particolare della mia vita. Sei un uomo molto poco coraggioso e anche molto egoista, con me hai chiuso” – ha affermato in maniera perentoria spiazzando Vittorio Menozzi con la compagna di avventura che ha proseguito nel suo j’accuse.

L’attrice si confronta con Vittorio: ‘Sei molto egoista, con me hai chiuso’

“Se ti difendo da Rosy e prendo un rimprovero, tu vai ad abbracciare lei e non me. C’è uno strano meccanismo in te. Ho fatto dei passi indietro su di te, abbiamo visioni diverse delle cose” – ha chiosato Beatrice Luzzi che ha così riservato un nuovo colpo di scena in questa edizione del Grande Fratello che la vede come protagonista principale del reality.