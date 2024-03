Grande Fratello, black out in casa durante la diretta: ‘Ci hanno tagliato la luce’

Black out improvviso nella casa del Grande Fratello durante la puntata del 14 marzo. Alfonso Signorini stava per introdurre il confronto tra Sergio D’Ottavi e la mamma di Greta Rossetti quando è venuta a mancare la luce.

Black out nella casa del Grande Fratello, Signorini scherza con gli inquilini: ‘Dopo 6 mesi non abbiamo i soldi per le bollette’

Il conduttore ha invitato gli inquilini ad andare in giardino dove i fari funzionavano per proseguire la diretta. “Avete capito perché la finale è il 25 marzo. Il Grande Fratello è durato così tanto che Mediaset non ha più i soldi per pagare le bollette e ci hanno tagliato la luce” – ha affermato scherzosamente Signorini.

Sull’accaduto ha scherzato anche Sergio in riferimento alla relazione con Greta. “Abbiamo fatto andare in black out la casa”. Al momento del confronto il conduttore ha invitato i concorrenti a rientrare “nell’oscurità della casa”.