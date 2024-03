Grande Fratello, Signorini smentisce Cesara Buonamici e svela la data della finale

Alfonso Signorini ha ufficializzato la data della finalissima del Grande Fratello nel corso della puntata del 14 marzo. Nei giorni scorsi Cesare Buonamici aveva anticipato la possibile data della finale riferendo che l’ultimo atto del Grande Fratello sarebbe andato in scena il 4 aprile.

Cesara Buonamici e lo spoiler da Myrta Merlino: ‘Il 4 aprile la finale del GF’

Tutto ciò mentre in casa gli inquilini dibattevano su quanti giorni mancavano alla fine della lunghissima avventura nella più spiata dagli italiani con Beatrice Luzzi che appena 24 ore fa pronosticato una “Pasqua a casa” per tutti i concorrenti. “Pasqua qui dentro è triste e lo sarebbe anche per loro. Poi credo non funzionerebbe”. Affermazione che erano state commentate con ironia visto lo spoiler di Cesara Buonamici.

Alfonso Signorini: ‘La data della finalissima del Grande Fratello è lunedì 25 marzo’

Durante la puntata del 14 marzo Alfonso Signorini ha clamorosamente smentito l’opinionista. “Tu sei stata dalla Merlino ed hai detto che la finale sarebbe stata il 4 aprile. Prima di fare queste cose devi parlare con me perché la data non è quella”. Il conduttore ha ufficializzato che la finalissima del Grande Fratello andrà in scena lunedì 25 marzo. Una notizia che è suscitato l’entusiasmo degli inquilini. Nelle prossime puntate ci saranno più eliminazioni.