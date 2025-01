Grande Fratello, casa in subbuglio per ripescaggi di Helena e Jessica: notte di confronti e sfoghi

Lorenzo e Shaila contro il rientro di Helena Prestes e non solo

La puntata di lunedì 20 gennaio del Grande Fratello ha scatenato accese polemiche tra i concorrenti ancora in gara, dopo che è stata a sei ex partecipanti – Iago Garcia, Helena Prestes, Eva Grimaldi, Jessica Morlacchi, Federica Petagna e Michael Castorino – la possibilità di rientrare in casa. La decisione di riammettere nella casa più spiata d’Italia persone che erano state eliminate o si erano ritirate ha suscitato tensioni e accesi confronti.

Grande Fratello, 6 in lizza per rientrare in gioco: malumore in casa

Mariavittoria Minghetti ha espresso il proprio disappunto in un confronto con Javier Martinez, dichiarando: “Mi rode, perché rientri più forti di prima. Iper carico e dopo aver compreso quanto ci tieni a stare qui. Poi hanno avuto anche la possibilità di respirare un po’.” Uno sfogo condiviso anche da altri inquilini, che non hanno nascosto la propria frustrazione per una decisione percepita come ingiusta.

Tra i più critici c’è Lorenzo Spolverato, che si è confrontato con Shaila Gatta e Chiara Cainelli sul rientro di Helena Prestes, eliminata dal televoto, e su altri ripescaggi. “Che senso ha che chi è stato eliminato dal pubblico possa rientrare?” – ha chiesto Lorenzo con la partner che ha rimarcato che i ripescati hanno avuto il vantaggio di conoscere dinamiche esterne alla casa, acquisendo un notevole vantaggio sugli altri concorrenti.

Mariavittoria: ‘Mi rode’, Shaila: ‘Per noi è un’incu…a’

Shaila Gatta ha espresso dubbi sull’equità del ripescaggio, citando in particolare Jessica Morlacchi, che si era ritirata volontariamente. “Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? È tutto assurdo. Questi sanno tutto quello che è successo fuori. È un vantaggio enorme per loro e una fregatura per noi, specialmente per chi aveva nemici in casa. A questo punto, fatemi uscire anche a me un attimo per prendere aria! Per noi è un’incu…a ”

Luca Calvani ha rincarato la dose, criticando apertamente il ritorno di Jessica Morlacchi: “Se ti ritiri, ti ritiri. Non ti sottoponi al televoto per uscire e non dovresti neanche sottoporti a quello per rientrare. Chi si ritira da un gioco non può tornare. È una questione di rispetto per chi è rimasto.”

Calvani duro su Jessica: ‘Chi si ritira non può tornare’, Lorenzo su Helena: ‘Eliminata dal pubblico, doveva restare fuori’

Sul ritorno della cantante Lorenzo Spolverato ha espresso un’opinione diametralmente opposta criticando invece quello di Helena Prestes: “Helena è stata eliminata dal pubblico, quindi doveva restare fuori. Jessica, invece, non è stata eliminata da nessuno, non è paragonabile. Anche Iago per me sarebbe dovuto rimanere fuori. Michael no, perché non ha fatto nulla.” I papabili al ripescaggio resteranno in tugurio fino alla puntata di giovedì 23 gennaio del Grande Fratello quando sarà il televoto a stabilire i 4 fuoriusciti che potranno rientrare definitivamente in casa.