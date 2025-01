Grande Fratello, il fratello di Pamela Petrarolo è scomparso da due anni: l’appello della madre

Pamela Petrarolo

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 20 gennaio, Pamela Petrarolo ha condiviso il dramma familiare che la tormenta da due anni: la misteriosa scomparsa del fratello Manuel, di cui non si hanno più notizie.

Pamela Petrarolo racconta il dramma della scomparsa del fratello

“Manuel è scomparso due anni fa. L’ultima volta che l’abbiamo visto è stato al funerale di nostra nonna”, ha raccontato Pamela Petrarolo, visibilmente commossa. “Dopo quel giorno, ha rassicurato i nostri genitori con pochi messaggi, dicendo che stava bene e che non dovevamo preoccuparci. Ma da allora il silenzio. Non sappiamo se è vivo o morto. Abbiamo ipotizzato di tutto: una scelta obbligata, l’influenza di una setta, il giudizio per il suo orientamento sessuale o una depressione profonda”.

L’attrice ha rivelato quanto questa situazione stia pesando sulla famiglia: “Mia madre desiderava solo rivederlo. Nell’ultimo periodo era un po’ strano e i momenti di gioia sono stati oscurati da questa sofferenza immensa. I miei genitori si stanno spegnendo. Chi l’ha visto? Sarebbe stata l’ultima spiaggia prima di venire qui”.

‘I miei genitori si stanno spegnendo’, la madre lancia un appello al Grande Fratello

A unirsi all’appello anche Cinzia, la madre di Manuel, che è intervenuta durante la trasmissione: “Continuo a mandargli messaggi. Ogni tanto li visualizza, ma non risponde. Mi auguro che qualcuno che lo conosce ci dia notizie, se lui non vuole farlo”.

I genitori di Manuel non si sono mai arresi, organizzando ronde notturne nei quartieri della città, nella speranza di ritrovarlo. La famiglia si rivolge a chiunque possa fornire informazioni utili per fare luce su questa scomparsa, che da due anni tiene Pamela e i suoi cari in un limbo di angoscia e incertezza.