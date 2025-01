Anna Falchi accusa un malore e sviene in diretta a I Fatti Vostri: il video

Anna Falchi ha accusato un malore durante I Fatti Vostri

Momenti di apprensione nel finale della puntata di martedì 21 gennaio de I Fatti Vostri, quando Anna Falchi, co-conduttrice dello storico programma di Rai 2, ha accusato un malore durante i saluti conclusivi. Mentre i conduttori stavano chiudendo la trasmissione, la conduttrice si è improvvisamente accasciata, lasciando i presenti visibilmente preoccupati.

Anna Falchi ha accusato un mancamento al momento dei saluti finali a I Fatti Vostri

Tiberio Timperi, accanto a lei in quel momento, ha inizialmente ipotizzato che si trattasse di uno scherzo, chiedendo incredulo: “È uno scherzo?”. Ma Anna Falchi ha subito chiarito la situazione, spiegando di aver avuto un vero mancamento: “Sono svenuta.”

Il collega ha provato a rassicurare il pubblico con una battuta per stemperare la tensione: “Avremo materiale per Striscia la Notizia e Blob, ma sta bene.” Anna Falchi, ripresasi poco dopo, ha minimizzato l’accaduto, attribuendolo a un improvviso cambio di posizione: “Mi sono alzata troppo veloce.”

Timperi ha colto l’occasione per aggiungere un tocco di ironia: “Succede quando uno è anziano.” Una battuta che ha strappato un sorriso alla Falchi e al pubblico, chiudendo con leggerezza un momento che aveva destato preoccupazione.

La conduttrice: ‘Mi sono alzata troppo veloce’, Timperi tranquillizza il pubblico e scherza

Non è la prima volta che episodi del genere si verificano nel corso del programma. L’anno scorso Tiberio Timperi scivolò sulla cera I Fatti Vostri, che va in onda in diretta, non è nuovo a momenti di tensione dovuti a inconvenienti di natura fisica o tecnica tra i conduttori e gli ospiti. Tuttavia, la prontezza e il tono rassicurante dei colleghi hanno evitato che l’accaduto avesse un impatto più serio.

Fortunatamente, Anna Falchi sembra essersi ripresa rapidamente e, salvo indicazioni diverse, sarà regolarmente presente nella puntata successiva, come sottolineato da Timperi al termine della diretta.

😱 Un finale da brividi a "I Fatti Vostri"!

Durante la puntata del 21 gennaio 2025 Anna Falchi è svenuta in diretta proprio durante la chiusura del programma!#IFattiVostri #AnnaFalchi pic.twitter.com/C8jren4Z0X — MaccheTiVu (@macchetivu) January 21, 2025