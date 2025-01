Grande Fratello, Caterina Collovati si scaglia contro Jessica Morlacchi: ‘Quel povero Memo Remigi’

Caterina Collovati, a destra Jessica Morlacchi e Memo Remigi

Jessica Morlacchi ha diviso i fan del Grande Fratello durante la sua esperienza nel reality e le sue ultime uscite sono state aspramente criticate da Caterina Collovati, opinionista di Pomeriggio 5, che ha riportato al centro del dibattito il caso Memo Remigi con un intervento di che ha fatto discutere.

Jessica Morlacchi divide il web dopo l’addio al Grande Fratello

L’artista romana ha deciso di lasciare il programma dopo essere finita al televoto d’ufficio per le sue provocazioni nei confronti di Helena Prestes che di contro le ha lanciato un bollitore. Una decisione che ha fatto storcere il muso all’ex voce dei Gazosa che chiuso la sua avventura nel reality. Nel corso di Pomeriggio 5 Caterina Collovati ha tirato in ballo un’altra vicenda che ha lasciato il segno su Jessica Morlacchi e provocato l’allontanamento, per una mano galeotta, di Memo Remigi da Oggi è Un Altro Giorno, programma in onda nel 2022 su Rai 1 con Serena Bortone alla conduzione.

L’episodio, che generò un’ampia polemica, portò Remigi a giustificarsi parlando di una “pacchettina portafortuna”, ma non bastò a placare le critiche, tanto che il cantante fu escluso dalla trasmissione. Dal canto suo Jessica Morlacchi aveva definito il gesto come fonte di “enorme disagio”. Ora, però, Collovati ha messo in discussione l’intera vicenda, ribaltando il racconto e attirando su di sé l’attenzione – e le critiche – del web.

Caterina Collovati tira in ballo il caso Memo Remigi a Pomeriggio 5

Intervenendo nel parterre di Pomeriggio 5 ,“Mamma mia, a me questa Jessica non è mai tanto piaciuta” – ha riferito. «A proposito di sessismo, mi viene in mente cosa fece passare al povero Memo Remigi. Ma non voglio tornare su un tema che non è quello di cui stiamo parlando” .

La frase ha suscitato clamore soprattutto per la provocazione successiva: “Lo conosciamo e sappiamo che lei con quella manina è finita al Grande Fratello” .

Le reazioni social

Le dichiarazioni di Collovati hanno acceso un dibattito sui social, portando l’opinionista tra i topic trend di X (ex Twitter). Da una parte, c’è chi ha difeso le sue parole, considerando un tentativo di ridimensionare una vicenda esagerata. Dall’altro, molti utenti hanno messo nel mirino l’opinionista di Pomeriggio 5, accusandola di minimizzare un episodio di sessismo.

Caterina Collovati: "Jessica non mi è mai piaciuta, ricordiamoci cosa ha fatto passare a Memo Remigi… con quella manina è finita al #GrandeFratello"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/DjNdxm64q2 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 8, 2025