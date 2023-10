Grande Fratello, Cesara Buonamici: ‘Beatrice e Giuseppe coppia reale’, poi tira in ballo Macron (VIDEO)

Al Grande Fratello continua a tenere banco la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi tra tenerezze e sensazioni contrastanti con alcuni coinquilini che hanno manifestato apertamente un certo scetticismo. C’è anche chi ha tirato in ballo il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie, Brigitte Marie-Claude Trogneux.

Beatrice Luzzi infastidita dall’uscita di Ciro Petrone: ‘Non c’era bisogno di dire chi è più preso’

Alfonso Signorini ha dedicato l’apertura della puntata del 12 ottobre alla coppia mostrando le immagini delle coccole notturne tra i due inquilini. L’attrice non ha gradito l’uscita di Ciro Petrone che ha riferito in confessionale di aver visto una forte simpatia da parte di lei mentre ha espresso di nutrire perplessità sull’interesse del 30enne calabrese.

“Non c’era bisogno di dire chi era più preso. Lo trovo poco elegante, giochi sempre sulla pelle degli altri” – ha spiegato Beatrice Luzzi. Dall’altra parte Giuseppe Garibaldi è convinto dell’esatto contrario. In puntata l’attrice ha spiegato che non avrebbe dovuto fare certe affermazioni su una storia delicata e sulla quale non ha nessuna consapevolezza. “Pensavo di aver detto una cosa a favore suo visto che qualcuno ha qualche dubbio su questa situazione” – ha ribattuto Ciro Petrone.

Sulla questione è intervenuta Cesara Buonamici che ha invitato l’attrice a non prendersela troppo facendo un paragone con una coppia illustre che resiste da anni ed è andata oltre la differenza di età. “Giuseppe ha detto questa cosa carina che è più preso lui. Dopo un mese di Grande Fratello siete la prima coppia, mi fate venire in mente il presidente Macron con la sua Brigitte, tra l’altro era la sua professoressa e questo potrebbe essere un caso simile. In fondo cosa importa chi è preso più e chi è preso meno”. Poi un riferimento al surreale pronunciato da Fiordaliso. “É una coppia reale”.

Cesara Buonamici sul flirt tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi: ‘Mi fate venire in mente il presidente Macron con la sua Brigitte’

A tal riguardo, facendo riferimento alla differenza di età, Signorini ha sottolineato che gli stessi interrogativi non si pongono quando si parla di Briatore che perde la testa per una ventenne. “Si è scandalizzato qualcuno del fatto che Massimiliano Varrese sia interessato a Heidi con quasi 30 anni di differenza di età. Quella non è surreale”. Immediata la precisazione di Fiordaliso che ha spiegato che non il riferimento non era anagrafico ma ad una differenza di carattere.