Grande Fratello, Mediaset ‘taglia’ la diretta su Mediaset Extra e sul web: gli orari e le proteste

In chiusura di puntata Alfonso Signorini ha annunciato la novità che ha fatto storcere il naso ai fan del Grande Fratello in relazione alla diretta del reality che non sarà h24 almeno in questa fase iniziale del programma.

Diretta h24 del Grande Fratello, l’annuncio di Signorini durante la prima puntata: ‘Finirà alle 3:00’

Il conduttore televisivo ha riferito che per questioni di produzione il live dalla casa più spiata dagli italiani si interromperà alle 3:00 e non alle 6:00 com’è accaduto nelle precedenti edizioni del Grande Fratello. Il collegamento sarà ripristinato dalle 9:00 quando i telespettatori potranno tornare a seguire la diretta sia su Mediaset Extra (Canale 55) che sull’App di Infinity oltre che sul sito ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini.

È inutile guardare la puntata del #gf tanto poi alle 3 ti tolgono tutto e nettono tutto in differita il giorno. Che senso ha tutto ciò. Che imbarazzo!!!! #GrandeFratello #GFPARTY #canale5 #mediaset — Educato&saccente (@Stregatto83) September 12, 2023

La rabbia dei fan del reality: ‘Di notte le dinamiche più interessanti’

Il Grande Fratello sarà of limits per 6 ore provocando la reazione stizzita di tanti telespettatori che hanno manifestato il proprio dissenso rispetto alla decisione della produzione sulla diretta h24 del reality. “Spesso le dinamiche più avvincenti accadono durante la diretta notturna” – ha ricordato un utente nella speranza che Mediaset torni sui suoi passi.

Il grande fratello che alle 3 di notte chiude??? Ma ci state prendendo in giro? Boicottiamo #GrandeFratello — Serena Rossi (@srcattleya) September 12, 2023