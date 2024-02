Grande Fratello, disgustoso ritrovamento in bagno: ‘É vicino al bidet, che schifo’

Disgustosa disavventura per alcune protagoniste del Grande Fratello. Nelle scorse ore le inquiline della casa più spiata dagli italiani si sono trovate con un ‘delicato’ arcano da risolvere. Beatrice Luzzi ha iniziato a gridare: “Chi ha lasciato in bagno un pezzo di ca..a“.

Grande Fratello, il disgustoso ritrovamento di Beatrice Luzzi: ‘Chi ha lasciato in bagno un pezzo di ca..a’

Le parole della prima finalista del Grande Fratello hanno richiamato l’attenzione di Greta Rossetti che senza fare giri di parole ha chiesto se fosse un pezzo… galleggiante nel water. A questo punto Rosy Chin ha aggiunto un ulteriore dettaglio su ritrovamento dell’escremento. “Magari fosse così. É a terra vicino al bidet” – ha spiegato la chef che non ha nascosto che la visione le stava creando qualche fastidio.

“Ho appena mangiato lo yogurt e mi sta tornando su dallo schifo. Se ci penso non mangio neanche dopo”. Anche Simona Tagli ha lasciato il tavolo dove si stava mettendo lo smalto per correre verso il bagno per comprendere cosa stesse accadendo mentre Greta ha manifestato il proprio stupore avanzando anche un’ipotesi.

Rosy Chin: ‘Galleggiante? Magari, è a terra vicino al bidet’

“Che schifo ragazzi. Ma chi è stato? Io vorrei proprio saperlo perché non capisco come possa succedere una cosa del genere. Ragazzi com’è possibile, a qualcuno forse era rimasto attaccato e non se n’è accorto alzandosi? Giuro che non me lo spiego“. La discussione sulla ca..a gate è stata interrotta dalla regia che ha tolto l’audio con la questione che è rimasta irrisolta visto che non si è risaliti all’artefice della performance in bagno.