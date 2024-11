Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi lascia la casa: cosa è successo

“In punto di morte cosa pagheresti”. Nei giorni scorsi Enzo Paolo Turchi si era sfogato con Pamela Petrarolo con parole che sembravano far da preludio a un suo ritiro. “Mi dispiace, ho già chiamato tutti.

Enzo Paolo Turchi ha lasciato temporaneamente la casa del Grande Fratello: lo sfogo con Pamela Petrarolo e le ipotesi

Non ce la faccio” con la coinquilina che non ha trattenuto le lacrime e l’ha abbracciato. “Oddio no, poi è anche il mio compleanno”. Conversando poi con Luca Calvani aveva manifestato il suo disappunto per il comportamento di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. In effetti il ballerino e coreografo ha lasciato la casa del Grande Fratello la sera di lunedì 11 novembre. Non addio definitivo in quanto il comunicato della produzione riferisce di un temporaneo allontanamento per motivi personali.

Da qui una ridda di ipotesi ad iniziare da un discorso di salute legato ai suoi cari per quanto riferito durante la conversazione con Pamela ma c’è anche chi pensa che si sia dovuto allontanare per impegni professionali visto che da poco è partito la nuova stagione di Flashdance – Il musical, opera teatrale che vede impegnata Carmen Russo come attrice ed Enzo Paolo Turchi come regista. A questo punto bisognerà attendere la puntata del Grande Fratello di martedì 12 novembre per comprendere se il ritiro del coreografo sarà definitivo e se rientrerà a breve in scena.