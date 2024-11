Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi vuole lasciare il reality per una dinamica che non lo convince

La svolta sentimentale maturata in Spagna tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha mandato in tilt gli inquilini del Grande Fratello. In molti non hanno nascosto il loro scetticismo sulla genuinità della relazione che viene vista come una dinamica di coppia creata ad arte per andare avanti nel reality. Al partito dei ‘diffidenti’ si è subito iscritto Enzo Paolo Turchi che nelle ultime ore ha nuovamente manifestato l’intenzione di abbandonare la casa più spiata dagli italiani.

Enzo Paolo Turchi scettico su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: ‘Atteggiamenti plateali e un po’ finti’

“Questa cosa non la vedo vera né da parte di uno né da parte dell’altra. In una settimana o due non si può, a prescindere dalla mancanza di rispetto nei confronti di Javier (Martinez nda). Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. Se lo fanno per le clip lo capisco. Le lingue, la gamba alzata… Queste cose sono così plateali e un po’ finte Comprendo l’utilità di questo comportamento se lo fanno per gioco.” – ha detto il ballerino che ha aggiunto che non vuole giudicare però è convinto che quello stanno facendo non abbia senso. “Se non c’è il senso diventa tutto spettacolo”.

Il ballerino si sfoga con Luca Calvani: ‘Non mi piace questa situazione, me ne vado’

Situazione rispetto alla quale Enzo Paolo Turchi si è mostrato insofferente. “Anche perché poi pure gli altri si mettono paura perché è forte e dicono ‘è meglio farmela amica’. Però tutto questo va benissimo, però non va bene per altre cose, non va bene per me, per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace questa situazione, me ne vado. Sì me ne vado“ – ha riferito il ballerino nel conversare con Luca Calvani, anche lui scettico sulla coppia.