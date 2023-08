Grande Fratello, Eva Bonelli di Vivere nella casa? Beatrice Luzzi anticipa Signorini

Manca solo la consacrazione del video ufficiale ma è certo che tra i vip che entreranno nella casa del Grande Fratello ci sarà l’attrice Beatrice Luzzi. Un volto noto agli appassionati delle soap opera visto che è stata una delle protagoniste più amate e controverse di Vivere.

Beatrice Luzzi, da Vivere al Grande Fratello come Davide Silvestri e Licia Nunez

Nella fiction interpretava il ruolo di Eva Bonelli, la figlia dei locandieri Giovanni e Mirella nonché sorella maggiore di Lisa Bonelli. In particolari i telespettatori della serie, in onda su Canale 5, si appassionarono alla sua love story con il facoltoso Alfio Gherardi, marito di Letizia. Non è la prima volta che un personaggio di Vivere partecipare al reality.

L’attrice su Instagram: ‘Pregate per me’

Due anni fa toccò Davide Silvestri, nella fiction Marco Falcon, mentre in precedenza entra entrata a far parte del cast Licia Nunez. Beatrice Luzzi ha confermato la partecipazione in un video condiviso su Instagram. “Cari amici so che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio di definirla ma così è. Cosa posso dire, pregate per me. Olé”.