Programmi Mediaset 2026, Berlusconi conferma Striscia in prime time, ritorni e reality in bilico: cosa cambia

Pier Silvio Berlusconi

Un anno record che cambia il futuro del Biscione

Il 2025 si chiude per Mfe-Mediaset con risultati che segnano una svolta storica. Pier Silvio Berlusconi, nel tradizionale incontro di fine anno nello Studio 10 di Cologno Monzese, parla senza esitazioni di “anno straordinario”. Con un 37,5% di share nelle 24 ore, Mediaset supera per il terzo anno consecutivo la Rai, grazie a un sistema crossmediale che raggiunge 96,5 milioni di contatti e si impone persino sulle piattaforme internazionali. A questo si aggiunge l’accelerazione internazionale con la conquista di Prosieben, elemento che rafforza l’identità del gruppo come “l’unica multinazionale italiana dei media”.

Il successo di questa annata porta Mediaset a ripensare radicalmente la propria offerta per il 2026, intervenendo su access, prime time e seconda serata con un modello più flessibile e competitivo.

Striscia la Notizia in prima serata e la rivoluzione dell’access

Il simbolo della svolta è proprio Striscia la Notizia, pronta a tornare “intorno al 20 gennaio” in una nuova collocazione di prima serata. Una scelta condivisa con Antonio Ricci, che ha evitato il ritorno in access dopo l’esplosione de La Ruota della Fortuna, considerato un fenomeno televisivo e pubblicitario. Il programma di Gerry Scotti, leader assoluto dell’access prime time di dicembre, rimarrà in palinsesto e potrebbe perfino allungarsi.

È proprio qui che nasce la rivoluzione del palinsesto 2026: un access potenzialmente più lungo, seguito da due prodotti più brevi per costruire una vera prima e seconda serata. Una sperimentazione che potrebbe partire proprio con I Cesaroni, con puntate da 50 minuti, un formato più internazionale e più adatto alle nuove abitudini del pubblico.

Le novità del 2026: Rampini, Berlinguer e Bonolis con Taratata

Il 2026 sarà l’anno di nuovi esperimenti e nuovi linguaggi. A gennaio debutteranno in seconda serata Risiko di Federico Rampini e un nuovo programma di Bianca Berlinguer, mentre in prime time tornerà Paolo Bonolis con l’adattamento italiano dello storico format francese Taratata.

Durante Sanremo, Mediaset continuerà la sua strategia di controprogrammazione “soft”: le dizi turche rimarranno in onda, Le Iene presidieranno Italia 1 e C’è Posta per Te non verrà sacrificato. La Ruota della Fortuna potrebbe addirittura andare in onda nella settimana festivaliera, sfruttando la forza del suo pubblico trasversale.

Il rilancio dei grandi classici e il destino dei reality

Dopo il ritorno positivo di Caduta Libera e Chi vuol essere Milionario, Mediaset guarda con attenzione ai format storici. Tra i recuperi possibili c’è Ok, Il prezzo è giusto!, titolo di cui l’azienda ha chiesto il mantenimento nell’accordo con Fremantle. La decisione su conduzione e collocazione arriverà nei prossimi mesi, ma la volontà di riportarlo sullo schermo è evidente.

Più delicato il discorso sui reality: Il Grande Fratello dovrebbe tornare in versione vip in primavera 2026 (“più sì che no”), ma con una profonda revisione del meccanismo e del cast. L’Isola dei Famosi, invece, verrà sospesa nella primavera 2026 e potrebbe slittare all’autunno o direttamente alla primavera 2027 (ci sono anche problemi di location per le proteste sollevate dalla popolazione honduregna).

“Il reality più forte resta Temptation Island e ce l’abbiamo noi” -ha ribadito. “Come alternative di prodotto non c’è un genere specifico, le serate del Gf verrebbero riempite da intrattenimento tipo qualche quiz o qualche evento come Pio e Amedeo in primavera, il Volo nel prossimo autunno, o delle fiction”.

Speciali, musica e nuovi progetti: il ruolo di Ilary Blasi e Radio Norba, il sogno sulla serie A

Tra le protagoniste del 2026 ci sarà anche Ilary Blasi, che potrebbe guidare uno speciale primaverile del marchio Battiti Live, dopo l’acquisizione di Radio Norba da parte di Mediaset. L’obiettivo è integrare radio, tv ed eventi, con tre o quattro puntate speciali.

Nel frattempo continua la collaborazione soddisfacente con DAZN, mentre resta vivo il desiderio – più volte ribadito da Pier Silvio Berlusconi – di avere un giorno una partita di Serie A in chiaro su Canale 5.

Controprogrammazione Sanremo e Ruota della Fortuna

“Noi non controprogrammiamo Sanremo; se, in base al mercato ci converrà, faremo qualcosa. Altrimenti rallentiamo” – ha precusati l’ad di Mfe-MediaforEurope. A chi gli chiedeva se Carlo Conti avesse fatto delle richieste, l’ad di Mfe ha risposto “Ad oggi non ci sono state. Poi dipende da chi arrivano”. Quanto alla ‘Ruota della Fortuna’, Berlusconoi ribadisce: “Non vedo perché dovrebbe fermarsi; al massimo potrebbe durare meno”.

‘Con Amadeus rapporto splendido ma c’è un contratto, Myrta Merlino risorsa di valore’

Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche di un possibile ritorno di Amadeus. “Con lui c’è un rapporto splendido” ma ha specificato che il conduttore è oggi sotto contratto con Discovery: qualunque eventuale trasferimento richiederebbe tempi, negoziati e soprattutto il rispetto degli accordi in essere. “I contratti non si stracciano”, ha osservato aggiungendo che Mediaset “ha tanti professionisti di valore” e che il gruppo “non riesce nemmeno a farli lavorare tutti”.

Tra quelli fermi c’è Myrta Merlino, “una risorsa di grande valore: stiamo studiando con gli autori nuovi progetti”. Rispondendo poi a una domanda su quale personaggio vorrebbe in azienda, l’ad ha precisato: “Bravi ce ne sono tanti, ma uno di cui sentiamo la necessità no”.

I programmi già confermati o previsti nel 2026

Ecco l’elenco dei programmi previsti, confermati o candidati per il palinsesto Mediaset 2026:

Striscia la Notizia (nuova prima serata)

(nuova prima serata) La Ruota della Fortuna (con possibile allungamento)

(con possibile allungamento) Risiko con Federico Rampini

con Federico Rampini Nuovo programma di Bianca Berlinguer

Taratata con Paolo Bonolis

con Paolo Bonolis I Cesaroni (episodi da 50 minuti)

(episodi da 50 minuti) Caduta Libera

Chi Vuol Essere Milionario

Grande Fratello Vip (da confermare ufficialmente)

(da confermare ufficialmente) Speciali Battiti Live con Ilary Blasi

con Ilary Blasi Le Iene

Dizi turche in access e prime time

in access e prime time Possibile ritorno di Ok, Il prezzo è giusto!

L’Isola dei Famosi (non in primavera)

Mediaset guarda avanti: identità, squadra e prospettiva internazionale

Pier Silvio Berlusconi definisce la squadra “pazzesca”: De Filippi, Bonolis, Scotti, Toffanin, Giusti, Papi e Blasi rappresentano l’asse portante di un progetto che vuole coniugare tradizione e innovazione. L’editoria informativa continua a essere un motivo di orgoglio, mentre rimane un sogno dichiarato la creazione di un tg regionale sul modello della TgR Rai.