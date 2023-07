Grande Fratello, due sorelle e Samira Lui verso il cast, Fiordaliso in ospedale

Alfonso Signorini sta lavorando al nuovo cast del Grande Fratello seguendo i parametri fissati dall’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi.

La nuova edizione del Grande Fratello prenderà il via l’11 settembre

Il reality sarebbe inibito a influencer e creator di OnlyFans anche se nell’ultima turbolenta edizione hanno fatto discutere anche personaggi che i meccanismi della tv li conoscono benissimo. Al momento non si registrano ufficialità sui protagonisti dell’ottava edizione che dovrebbe prendere il via l’11 settembre ed avere una durata inferiore rispetto alle ultime edizioni.

Tra i tanti rumors circolati quello più concreto riguardava Marina Fiordaliso che avrebbe già raggiunto l’accordo con la produzione. Da alcuni giorni la cantante è stata costretta ad un nuovo ricovero dopo .la recente operazione. “Stanotte non ho avuto la febbre, aspettiamo e speriamo di non essere operata di nuovo. Io ce la metto tutta”.

In bilico Fiordaliso dopo il nuovo ricovero in ospedale, nessuna trattativa con Giorgia Venturini, arrivano le sorelle Boccoli

Al via del Grande Fratello manca ancora un mese e mezzo e Fiordaliso spera di recuperare in tempi brevi per entrare nella casa più spiata dagli italiani. Tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello non ci sarà Giorgia Venturini che, secondo quanto riferito da The Pipol, non è stata contattata da Signorini. Dal 6 settembre tornerà al timone di X-Style.

Tra le papabili vippone ci sarebbe Samira Lui secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica . In passato è stata protagonista de L’Eredità e di Tale e quale show. Per Tv Blog e invece certa la partecipazione delle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Tra i nomi al vaglio del direttore del settimanale Chi ci sarebbe anche Silvia Magarre che ha conquistato la ribalta con la partecipazione a Primo appuntamento.